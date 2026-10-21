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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın günün yarışmacısı Umut Günaydın, açtığı kutularla stüdyoda büyük heyecan yaşatırken milyonluk ödüllerle defalarca karşı karşıya geldi. Bankanın büyük teklifini kabul ederek yarışmaya veda eden Günaydın'ın son turda açacağı kutular ise merak konusu oldu. Peki Umut Günaydın, yarışmaya devam etseydi 5 milyon TL'yi kazanabilecek miydi? İşte gecenin dikkat çeken anları...

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 1

Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı seyircisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Umut Günaydın oldu. 33 yaşındaki iki çocuk babası Günaydın, hayat mücadelesiyle dikkat çekerken yarışmada da büyük ödül için iddialı bir mücadele verdi.

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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 2

UMUT GÜNAYDIN'IN HAYAT HİKAYESİ

1993 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Umut Günaydın, altı kız kardeşin tek erkek çocuğu olarak kalabalık bir ailede büyüdü. 2013 yılında babasının işlerinin bozulması üzerine ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan Adana'ya göç etmek zorunda kaldı. Lise sınavlarına hazırlandığı dönemde yaşadığı zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. Babasının gurbette ağır şartlar altında çalışması ise onun mücadele azmini daha da artırdı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 3

Rize'de Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü kazanan Günaydın, üniversite eğitimi boyunca bir yandan çalışarak ailesine destek oldu. Öğrencilik yıllarında çiğ köftecide çalışmaya başlayan Günaydın, zamanla hizmet sektörüne yöneldi. Mezuniyetinin ardından Adana'ya dönerek kendi çiğ köfte dükkânını açtı. 2018 yılında evlenen ve iki çocuk babası olan Günaydın'ın yarışmadaki hedefi ise kazandığı parayla işini büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 4

İLK TURDA 5 MİLYON TL ŞOKU!

Yarışmaya büyük heyecanla başlayan Umut Günaydın, ilk turda açacağı dört kutuyu belirledi. İlk tercihini 21 numaralı kutudan yana kullanan yarışmacı, kutudan çıkan 5 bin TL ile sevindi.

Ancak ikinci tercihi olan 1 numaralı kutuda büyük bir şok yaşadı. Kutudan 5 milyon TL çıkmasıyla yarışmacının sevinci kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü.

Üçüncü seçiminde 20 numaralı kutuyu açtıran Günaydın, bu kez 5 TL kazandı. İlk turun son kutusu olan 3 numaralı kutudan ise 1 TL çıktı.

İlk turun ardından bankanın teklifi 42 bin TL oldu. Ancak Günaydın, bu teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 5

İKİNCİ TURDA 1 MİLYON TL'Yİ BULDU!

İkinci tura geçen Umut Günaydın, ilk olarak 10 numaralı kutuyu seçti. Kutudan çıkan 1.000 TL yarışmacıya sevinç yaşattı. Ardından 6 numaralı kutuyu açtıran Günaydın, bu kez 50 TL buldu.

Turun son kutusu olan 12 numarayı seçtiğinde ise karşısına 1 milyon TL çıktı. Milyonluk ödülü kaybeden yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci turun sonunda banka, Günaydın'a 101 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı, "5 milyon olduğu sürece yarışmaya devam edeceğim." diyerek teklifi reddetti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 6

BABASIYLA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Üçüncü tura geçen Umut Günaydın, ilk tercihini 21 numaralı kutudan yana kullandı. Kutudan çıkan 50 bin TL ile sevinen yarışmacı, ikinci kutusunu seçmeden önce stüdyoya canlı bağlanan babasıyla duygusal anlar yaşadı.

Babasının desteğini alan Günaydın, 15 numaralı kutuyu seçti. Bu kutudan 10 TL çıkarken turun son tercihi olan 5 numaralı kutudan 100 bin TL çıktı.

Üçüncü turu tamamlayan yarışmacı için bankanın teklifi merak konusu oldu. Banka, Günaydın'a 200 bin TL önerdi. Ancak yarışmacı bu teklife de "Yokum" diyerek yoluna devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 7

DÖRDÜNCÜ TURDA 2 MİLYON TL ŞOKU!

Dördüncü turda ilk olarak 18 numaralı kutuyu açtıran Günaydın, 10 bin TL kazandı. İkinci tercihi olan 22 numaralı kutudan ise 25 TL çıktı.

Turun son kutusu için 8 numarayı seçen yarışmacı, kutudan çıkan 2 milyon TL ile bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bu turun ardından banka, Günaydın'a 325 bin TL teklif etti. Uzun süre düşünen yarışmacı, ailesi ve arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından teklifi reddetti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 8

KUTUDAN ÇIKAN RAKAM STÜDYOYU BU KESTİRDİ

Beşinci turda ilk olarak 9 numaralı kutuyu seçen Umut Günaydın, 750 bin TL'yi bularak büyük bir üzüntü yaşadı.

İkinci tercihi olan 7 numaralı kutudan 25 bin TL çıkmasıyla yeniden sevinen yarışmacı, turun son kutusu olan 16 numarayı açtırdı. Bu kutuda ise 500 TL vardı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 9

Turun sonunda Esra Erol, bankanın teklifini yarışmacıya iletti. Banka, Günaydın'ın kutusu için 660 bin TL önerdi. Ancak yarışmacı, bu teklifi de kabul etmeyerek yarışmaya devam dedi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 10

3 MİLYON TL'Yİ KAYBETTİ, 800 BİN TL KAZANDI!

Altıncı tura geçen Umut Günaydın'ın bu kez iki kutu açması gerekiyordu. İlk tercihini 19 numaralı kutudan yana kullanan yarışmacı, 3 milyon TL'yi bularak büyük bir şok yaşadı.

Turun son kutusu için 4 numarayı seçen Günaydın, bu kez 500 bin TL'yi buldu.

Altıncı turun ardından banka, yarışmacıya 800 bin TL teklif etti. Uzun süre ailesi ve arkadaşlarıyla istişare eden Günaydın, sonunda bankanın teklifini kabul etti.

Böylece Umut Günaydın, yarışmadan 800 bin TL ödülle ayrılma kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 11

DEVAM ETSEYDİ 5 MİLYON TL'Yİ Mİ BULACAKTI?

Yarışmadan 800 bin TL ile ayrılan Umut Günaydın'ın devam etmesi durumunda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Yedinci ve son turda ilk olarak 11 numaralı kutuyu seçen Günaydın, bu kutudan 100 TL çıkardı. İkinci tercihi olan 14 numaralı kutuda ise 5 milyon TL vardı.

Böylece yarışmacı, devam etmesi durumunda karşılaşacağı en büyük ödül olan 5 milyon TL'yi de geride bırakmış oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu 12

Günün sonunda 13 ve 17 numaralı kutular kaldı. Esra Erol'un açtığı yarışmacının 13 numaralı kutusundan ise 250 TL çıktı.

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