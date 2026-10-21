Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Kutusundan çıkan rakamın 3 bin 200 katını cebine koydu
Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın günün yarışmacısı Umut Günaydın, açtığı kutularla stüdyoda büyük heyecan yaşatırken milyonluk ödüllerle defalarca karşı karşıya geldi. Bankanın büyük teklifini kabul ederek yarışmaya veda eden Günaydın'ın son turda açacağı kutular ise merak konusu oldu. Peki Umut Günaydın, yarışmaya devam etseydi 5 milyon TL'yi kazanabilecek miydi? İşte gecenin dikkat çeken anları...
Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı seyircisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Umut Günaydın oldu. 33 yaşındaki iki çocuk babası Günaydın, hayat mücadelesiyle dikkat çekerken yarışmada da büyük ödül için iddialı bir mücadele verdi.
UMUT GÜNAYDIN'IN HAYAT HİKAYESİ
1993 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Umut Günaydın, altı kız kardeşin tek erkek çocuğu olarak kalabalık bir ailede büyüdü. 2013 yılında babasının işlerinin bozulması üzerine ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan Adana'ya göç etmek zorunda kaldı. Lise sınavlarına hazırlandığı dönemde yaşadığı zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. Babasının gurbette ağır şartlar altında çalışması ise onun mücadele azmini daha da artırdı.
Rize'de Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü kazanan Günaydın, üniversite eğitimi boyunca bir yandan çalışarak ailesine destek oldu. Öğrencilik yıllarında çiğ köftecide çalışmaya başlayan Günaydın, zamanla hizmet sektörüne yöneldi. Mezuniyetinin ardından Adana'ya dönerek kendi çiğ köfte dükkânını açtı. 2018 yılında evlenen ve iki çocuk babası olan Günaydın'ın yarışmadaki hedefi ise kazandığı parayla işini büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak.
İLK TURDA 5 MİLYON TL ŞOKU!
Yarışmaya büyük heyecanla başlayan Umut Günaydın, ilk turda açacağı dört kutuyu belirledi. İlk tercihini 21 numaralı kutudan yana kullanan yarışmacı, kutudan çıkan 5 bin TL ile sevindi.
Ancak ikinci tercihi olan 1 numaralı kutuda büyük bir şok yaşadı. Kutudan 5 milyon TL çıkmasıyla yarışmacının sevinci kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü.
Üçüncü seçiminde 20 numaralı kutuyu açtıran Günaydın, bu kez 5 TL kazandı. İlk turun son kutusu olan 3 numaralı kutudan ise 1 TL çıktı.
İlk turun ardından bankanın teklifi 42 bin TL oldu. Ancak Günaydın, bu teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam etme kararı aldı.
İKİNCİ TURDA 1 MİLYON TL'Yİ BULDU!
İkinci tura geçen Umut Günaydın, ilk olarak 10 numaralı kutuyu seçti. Kutudan çıkan 1.000 TL yarışmacıya sevinç yaşattı. Ardından 6 numaralı kutuyu açtıran Günaydın, bu kez 50 TL buldu.
Turun son kutusu olan 12 numarayı seçtiğinde ise karşısına 1 milyon TL çıktı. Milyonluk ödülü kaybeden yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı.
İkinci turun sonunda banka, Günaydın'a 101 bin TL teklif etti. Ancak yarışmacı, "5 milyon olduğu sürece yarışmaya devam edeceğim." diyerek teklifi reddetti.