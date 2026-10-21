Üçüncü turu tamamlayan yarışmacı için bankanın teklifi merak konusu oldu. Banka, Günaydın'a 200 bin TL önerdi. Ancak yarışmacı bu teklife de "Yokum" diyerek yoluna devam etti.

Babasının desteğini alan Günaydın, 15 numaralı kutuyu seçti. Bu kutudan 10 TL çıkarken turun son tercihi olan 5 numaralı kutudan 100 bin TL çıktı.

Üçüncü tura geçen Umut Günaydın, ilk tercihini 21 numaralı kutudan yana kullandı. Kutudan çıkan 50 bin TL ile sevinen yarışmacı, ikinci kutusunu seçmeden önce stüdyoya canlı bağlanan babasıyla duygusal anlar yaşadı.

DÖRDÜNCÜ TURDA 2 MİLYON TL ŞOKU!

Dördüncü turda ilk olarak 18 numaralı kutuyu açtıran Günaydın, 10 bin TL kazandı. İkinci tercihi olan 22 numaralı kutudan ise 25 TL çıktı.

Turun son kutusu için 8 numarayı seçen yarışmacı, kutudan çıkan 2 milyon TL ile bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bu turun ardından banka, Günaydın'a 325 bin TL teklif etti. Uzun süre düşünen yarışmacı, ailesi ve arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından teklifi reddetti.