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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, dün akşam yayınlanan 17. bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Esra Erol'un samimi ve doğal sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu haftaki yarışmacısı, 23 yaşındaki Kıbrıslı Dilek Emirzadeoğulları oldu. Yarışmacının peş peşe açtırdığı kutular, stüdyodaki heyecanı her turda daha da artırırken gecenin finalinde yaşananlar ekrana damga vurdu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 1

En büyük hayalinin kardeşinin pilotluk eğitimine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Emirzadeoğulları, yarışma boyunca verdiği kararlarla hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Peki Dilek Emirzadeoğulları bankanın teklifini kabul etti mi? Kendi kutusundan ne çıktı? İşte yarışmanın tüm detayları...

VAR MISIN YOK MUSUN'DA MİLYONLUK HAYAL SON KUTUDA KALDI! KRİTİK TURDA AĞIR DARBE
Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 2

KARDEŞİ İÇİN YARIŞTI

11 Haziran 2003 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya gelen Dilek Emirzadeoğulları'nın çocukluğu Gazimağusa'da geçti. Küçük yaşlardan itibaren kendi dünyasını kurup hikâyeler yazan genç yarışmacı, bu ilgisini zamanla sinemaya taşıdı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü dereceyle bitiren Emirzadeoğulları, genç yaşta medya sektöründe çalışarak deneyim kazandı.

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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 3

Şu anda Roma'da dijital pazarlama alanında yüksek lisans yapan genç yarışmacı, aynı zamanda sosyal medya içerikleri üretmeye devam ediyor. Yarışmaya katılma nedenini ise tek cümleyle özetledi:

"En büyük motivasyonum kardeşim."

En büyük hedefinin, kazanacağı ödülle kardeşini pilotluk okuluna göndermek olduğunu söyleyen Emirzadeoğulları, bu hayalini gerçekleştirebilmek için büyük ödül mücadelesi verdi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 4

YARIŞMAYA ŞANSSIZ BAŞLADI

Yarışmanın ilk bölümünde peş peşe yüksek tutarlı kırmızı kutular açtıran Dilek Emirzadeoğulları, şanssız bir başlangıç yaptı.

İlk turun ardından banka, yarışmacıya 39 bin TL teklif etti. Emirzadeoğulları ise teklifi düşünmeden "Yokum" diyerek oyuna devam etmeyi tercih etti.

İkinci turda da kırmızı kutular gelmeye devam edince banka teklifini 85 bin TL'ye yükseltti. Ancak genç yarışmacı bu teklifi de kabul etmeyerek yoluna devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 5

BÜYÜK ÖDÜLLER BİRER BİRER GİTTİ

Şanssız tablo üçüncü turda da değişmedi. Açılan yüksek tutarlı kutuların ardından banka teklifini bu kez yalnızca 5 bin TL artırarak 90 bin TL olarak belirledi.

Art arda açılan kırmızı kutular nedeniyle morali bozulan Emirzadeoğulları, bu aşamada karar vermekte zorlandı. Ailesi ve yakın çevresinin de görüşünü alan genç yarışmacı, uzun değerlendirmelerin ardından yine "Yokum" dedi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 6

MAVİ KUTULAR UMUT VERDİ

Dördüncü turda ise tablo tersine döndü. Peş peşe açılan mavi ve sarı kutular yarışmacının moralini yükseltti.

Bunun üzerine banka teklifini 180 bin TL'ye çıkardı. Moral bulan Emirzadeoğulları, bu kez de teklifi reddederek yarışmaya devam etmeyi seçti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 7

1 TL BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI

Beşinci turun ilk kutusunda 1 TL'nin çıkması stüdyoda büyük sevinç oluşturdu. Ancak ilerleyen seçimlerde yeniden yüksek tutarlı kırmızı kutular açılınca heyecan bir kez daha arttı.

Bu turun sonunda banka, yarışmacıya 190 bin TL teklif etti. Uzun süre düşünen Emirzadeoğulları, bu teklifi de kabul etmeyerek büyük ödül umudunu sürdürdü.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 8

KRİTİK TURDA AĞIR DARBE

Altıncı tur ise yarışmanın kırılma noktası oldu.

Önce 750 bin TL'lik kırmızı kutu açıldı. Ardından 500 bin TL de elendi. Kısa süre içinde iki büyük ödülün oyun dışı kalması hem yarışmacıyı hem de stüdyoyu büyük üzüntüye boğdu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 9

BANKA TEKLİFİNİ YAPTI

Bunun ardından banka yedinci tur teklifini açıkladı. Bankanın teklifi bu kez 175 bin TL oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 10

Artık oyunda açılması gereken kutulardan biri yarışmacının kendi seçtiği 9 numaralı kutuydu. Uzun süre düşünen Emirzadeoğulları, risk almayı bırakmaya karar verdi ve 175 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 11

"DEVAM ETSEYDİN NE OLACAKTI?"

Yarışmanın ardından sunucu Esra Erol, klasikleşen sorusunu yöneltti:

"Devam etseydin hangi kutuyu açacaktın?"

Emirzadeoğulları önce 19 numaralı kutuyu seçti. Kutudan 500 TL çıktı. Ardından 1 numaralı kutu açıldı ve içinde 100 TL olduğu görüldü. Böylece oyunda yalnızca iki kutu kaldı: Yarışmacının kendi kutusu olan 9 numara ile 14 numaralı kutu.

Bu senaryoda bankanın yapacağı olası teklif ise tam 420 bin TL olacaktı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı! 12

KENDİ KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM ŞAŞIRTTI

Büyük merakla beklenen final anında Esra Erol, yarışmacının kendi kutusu olan 9 numaralı kutuyu açtı.

Kutudan yalnızca 10 TL çıktı.

Bunun üzerine stüdyoda büyük şaşkınlık yaşanırken, 1 milyon TL'lik büyük ödülün 14 numaralı kutuda olduğu ortaya çıktı.

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