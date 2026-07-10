Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Milyonluk hayal son kutuda kaldı!

En büyük hayalinin kardeşinin pilotluk eğitimine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Emirzadeoğulları, yarışma boyunca verdiği kararlarla hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Peki Dilek Emirzadeoğulları bankanın teklifini kabul etti mi? Kendi kutusundan ne çıktı? İşte yarışmanın tüm detayları...

11 Haziran 2003 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya gelen Dilek Emirzadeoğulları'nın çocukluğu Gazimağusa'da geçti. Küçük yaşlardan itibaren kendi dünyasını kurup hikâyeler yazan genç yarışmacı, bu ilgisini zamanla sinemaya taşıdı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü dereceyle bitiren Emirzadeoğulları, genç yaşta medya sektöründe çalışarak deneyim kazandı.

En büyük hedefinin, kazanacağı ödülle kardeşini pilotluk okuluna göndermek olduğunu söyleyen Emirzadeoğulları, bu hayalini gerçekleştirebilmek için büyük ödül mücadelesi verdi.

Şu anda Roma'da dijital pazarlama alanında yüksek lisans yapan genç yarışmacı, aynı zamanda sosyal medya içerikleri üretmeye devam ediyor. Yarışmaya katılma nedenini ise tek cümleyle özetledi:

İkinci turda da kırmızı kutular gelmeye devam edince banka teklifini 85 bin TL'ye yükseltti. Ancak genç yarışmacı bu teklifi de kabul etmeyerek yoluna devam etti.

İlk turun ardından banka, yarışmacıya 39 bin TL teklif etti. Emirzadeoğulları ise teklifi düşünmeden "Yokum" diyerek oyuna devam etmeyi tercih etti.

Yarışmanın ilk bölümünde peş peşe yüksek tutarlı kırmızı kutular açtıran Dilek Emirzadeoğulları, şanssız bir başlangıç yaptı.

BÜYÜK ÖDÜLLER BİRER BİRER GİTTİ

Şanssız tablo üçüncü turda da değişmedi. Açılan yüksek tutarlı kutuların ardından banka teklifini bu kez yalnızca 5 bin TL artırarak 90 bin TL olarak belirledi.

Art arda açılan kırmızı kutular nedeniyle morali bozulan Emirzadeoğulları, bu aşamada karar vermekte zorlandı. Ailesi ve yakın çevresinin de görüşünü alan genç yarışmacı, uzun değerlendirmelerin ardından yine "Yokum" dedi.