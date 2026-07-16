Var Mısın Yok Musun'da rekorun en büyüğü kırıldı! Cesur kararıyla 3 milyon TL'nin sahibi oldu

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 20. bölümünde izleyenleri ekrana kilitleyen anların yanı sıra yarışma tarihi boyunca yeni bir rekora da imza atıldı. Genç yarışmacı Yağmur Albayrak Zamur, yarışmaya en büyük hayali olan güzellik merkezini açmak için katılırken bankadan gelen 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi reddetmesiyle damga vurdu. Genç yarışmacı hislerine güvenerek kutusuna gitmeyi tercih ederken 3 milyon TL'nin sahibi oldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 20. bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Günün yarışmacısı seçilen Yağmur Albayrak Zamur, yarışmaya pandemi döneminde yaşadığı zorlukların yanı sıra aldığı büyük riskle damgasını vurdu.

"EN BÜYÜK HAYALİ GÜZELLİK MERKEZİ AÇMAK" Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Yağmur Albayrak Zamur, yarışmaya katılma hikayesiyle de izleyenleri duygulandırdı. Pandemi sürecinde işini kaybettiğini anlatan yarışmacı, uzun zamandır kendi güzellik merkezini kurmanın hayalini taşıdığını söyledi. Yarışma boyunca kontrollü ve soğukkanlı tavrıyla öne çıkan Zamur, kutular açıldıkça büyük ödüle bir adım daha yaklaştı.

BANKANIN 1 MİLYON 830 BİN TL'LİK TEKLİFİNİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Final turunda heyecan zirveye çıktı. Bankadan gelen 1 milyon 830 bin TL'lik teklif, stüdyoda uzun süre değerlendirildi. Yakınlarının güvenli seçeneği tercih etmesi yönündeki tavsiyelerine rağmen Yağmur, iç sesini dinleyerek teklifi kabul etmedi. Yağmur Albayrak Zamur, büyük teklifi elinin tersiyle iterken, yarışmanın kaderini değiştiren anların yaşanmasına neden oldu.

HİSLERİNE GÜVENDİ KENDİ KUTUSUNU AÇTI Genç yarışmacı Var Mısın Yok Musun'da büyük bir risk alarak kendi kutusuna gitmeyi tercih ederken, yarışmanın en büyük ödülüne giden yolu aralamış oldu.

3 MİLYONLUK ÖDÜLÜ ALARAK REKORU KIRDI Dakikalar süren heyecanın ardından açılan kutudan 3 milyon TL'lik büyük ödül çıktı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte stüdyoda büyük sevinç yaşanırken, Yağmur duygusal anlar yaşadı. Alkışlar ve sevinç çığlıkları arasında mutluluğunu paylaşan yarışmacı, hayalini kurduğu işi kurma yolunda önemli bir adım attı.