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Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Var Mısın Yok Musun'da 8 Temmuz akşamı yarışmacı Nedret Kaya'nın verdiği kritik karar geceye damga vurdu. Bankanın 1 milyon 475 bin TL'lik teklifini kabul eden Kaya, finalde kutusundan yalnızca 5 bin TL çıkmasıyla büyük bir kaybın önüne geçerek yarışmanın en dikkat çeken anlarından birine imza attı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 1

Esra Erol'un sunumuyla her salı, çarşamba ve perşembe akşamları ekranlarına gelen Var Mısın Yok Musun'da yine nefeslerin tutulduğu anlara sahne oldu. ATV'nin ilgiyle izlenen yarışmasında bu hafta günün yarışmacısı Diyarbakırlı Nedret Kaya oldu.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 2

YARIŞMADA ŞANSI SONRADAN DÖNDÜ


Yarışmaya ilk etapta yüksek ödüllerden birini eleyerek başlayan Nedret Kaya, kırmızı kutuyu açması nedeniyle zorlu bir başlangıç yaptı. Ancak ilerleyen turlarda peş peşe mavi kutuları açmayı başarınca oyundaki dengeler değişti.

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Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 3

Soğukkanlı performansıyla dikkat çeken yarışmacı, kritik turları başarıyla geçerek büyük ödülleri son ana kadar oyunda tutmayı başardı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 4

Açılmayı bekleyen kutularda 5 bin TL, 250 bin TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödül bulunuyordu. Büyük ödüllerin hala oyunda olması stüdyodaki heyecanı zirveye taşırken, yarışmacının vereceği karar merak konusu oldu.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 5

BANKADAN DEV TEKLİF

Yarışma Nedret, Var Mısın Yok Musun'a devam etmesi halinde bir sonraki turda açacağı iki kutudan 250 bin TL ve 5 milyon TL çıkacaktı. Bu senaryoda bankanın 7'nci tur için hazırladığı teklif ise 1 milyon 450 bin TL oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA DOĞRU TERCİH! MİLYONLUK ÖDÜLLE AYRILDI
Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 6

FİNALDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Nedret Kaya, yarışmada bankanın verdiği teklifi uzun bir süre düşünürken kutusundaki rakamdan ümitli olmadığını belirterek riske girmek istemedi ve 1 milyon 475 bin TL'lik teklifi kabul etti.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 7

MİLYONER OLDU

Yarışmacı Nedret Kaya, asıl sürprizi finalde yaşadı. Esra Erol, Nedret'in seçtiği kutuyu açmasıyla stüdyoda sevinç çığlıkları koptu.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 8

Kutudan yalnızca 5 bin TL çıkarken, Nedret yaptığı tercihle büyük bir kaybın önüne geçerek gecenin en kârlı kararları vermiş oldu. Yarışmadan mutlu ayrılan Nedret Kaya 1 milyon 475 bin TL ile Var Mısın Yok Musun'a veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü 9
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