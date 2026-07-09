Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Milyonluk teklifle büyük kaybın eşiğinden döndü

ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Var Mısın Yok Musun'da 8 Temmuz akşamı yarışmacı Nedret Kaya'nın verdiği kritik karar geceye damga vurdu. Bankanın 1 milyon 475 bin TL'lik teklifini kabul eden Kaya, finalde kutusundan yalnızca 5 bin TL çıkmasıyla büyük bir kaybın önüne geçerek yarışmanın en dikkat çeken anlarından birine imza attı.

Esra Erol'un sunumuyla her salı, çarşamba ve perşembe akşamları ekranlarına gelen Var Mısın Yok Musun'da yine nefeslerin tutulduğu anlara sahne oldu. ATV'nin ilgiyle izlenen yarışmasında bu hafta günün yarışmacısı Diyarbakırlı Nedret Kaya oldu.

YARIŞMADA ŞANSI SONRADAN DÖNDÜ

Yarışmaya ilk etapta yüksek ödüllerden birini eleyerek başlayan Nedret Kaya, kırmızı kutuyu açması nedeniyle zorlu bir başlangıç yaptı. Ancak ilerleyen turlarda peş peşe mavi kutuları açmayı başarınca oyundaki dengeler değişti.

Soğukkanlı performansıyla dikkat çeken yarışmacı, kritik turları başarıyla geçerek büyük ödülleri son ana kadar oyunda tutmayı başardı.

Açılmayı bekleyen kutularda 5 bin TL, 250 bin TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödül bulunuyordu. Büyük ödüllerin hala oyunda olması stüdyodaki heyecanı zirveye taşırken, yarışmacının vereceği karar merak konusu oldu.