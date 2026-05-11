Uzun süre sonra ilk kez görüldü! Doğada gezen vatandaş fark etti

Bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşların fark ettiği nadir türü o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu sevimli ve göz kamaştıran tür Doğu Anadolu bölgesinde görüntülendi.

Muş'ta nadir rastlanan yaban hayvanları arasında gösterilen beyaz sansarın doğal yaşam alanında görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

İnsanlardan uzak ve sessiz alanlarda yaşamayı tercih eden sansarın dikkatli hareketleri kameralara yansırken, vatandaşlar hayvanı uzaktan izlemekle yetindi.

Çevik yapısı ve güçlü avcılık yetenekleriyle bilinen beyaz sansar, özellikle kış aylarında beyaza yakın tüy yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özellik, doğal ortamında kamufle olmasına yardımcı oluyor

Beyaz sansarlar genellikle yüksek rakımlı, soğuk ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. İnsanlardan uzak alanlarda görülen bu tür, Türkiye'de oldukça nadir rastlanan yaban hayvanları arasında yer alıyor.



BEYAZ SANSAR'IN ÖNEMİ NE?

Uzmanlara göre beyaz sansarlar, fare ve küçük kemirgen popülasyonunun dengelenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle ekosistemin doğal dengesinin korunmasında kritik bir yere sahip oldukları belirtiliyor.



NEDEN KORUNMALARI GEREKİYOR?

Uzmanlar, doğal yaşam alanlarının daralmasının bu türler için büyük tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Beyaz sansarın neslinin devamı için doğal habitatların korunmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.