Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler
Bugün milyonların tanıdığı pek çok ünlü isim, şöhrete ulaşmadan önce birbirinden farklı mesleklerde çalıştı. Kimisi fırında ekmek sattı, kimisi pamuk tarlasında emek verdi, kimisi ise doktorluk ya da gazetecilik yaptı. İşte ünlü isimlerin kameralardan önceki hayatları...
Bugün ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan birçok ünlü isim, kariyerlerine başlamadan önce farklı sektörlerde çalışarak hayatlarını kazandı. Şöhret basamaklarını çıkmadan önce edindikleri meslekler, başarı hikâyelerinin en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.
SERDAR ORTAÇ'IN BABA MESLEĞİ
Serdar Ortaç, müzik dünyasına adım atmadan önce baba mesleği olan tornacılıkla ilgilendi. Daha sonra şarkıcılık kariyerine yönelen Ortaç, Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri oldu.
UZUN SÜRE CANKURTARANLIK YAPTI
Oyunculuk kariyerinden önce cankurtaran olarak çalışan Barış Arduç, sahillerde görev yaptığı dönemin ardından ekranların sevilen oyuncularından biri haline geldi.
HAYALİ BASKETBOL KOÇU OLMAKTI
Lisanslı olarak basketbol oynayan Çağatay Ulusoy'un ilk hedefi oyunculuk değil, basketbol koçluğu yapmaktı. Daha sonra modellik ve oyunculuk kariyerine yönelen Ulusoy, televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri oldu.
ÇALIŞMA HAYATINA TERZİLİKLE BAŞLADI
Sibel Can'ın ilk mesleği terzilikti. Daha sonra sahne hayatına başlayan sanatçı, yıllardır Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
SANAT HAYATINA MÜZİKLE BAŞLAMADI
Bugün Türk pop müziğinin en tanınan isimleri arasında yer alan Demet Akalın, sanat hayatına müzikle başlamadı. Hayali gazeteci ve öğretmen olmaktı...
1990'lı yıllarda modellik kariyerini sürdüren Demet Akalın, aynı dönemde sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptı. Farklı projelerde kamera karşısına geçen Akalın, ekran deneyiminin ardından müzik sektörüne yöneldi.
Çıkardığı albümler ve hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Demet Akalın, yıllar içinde Türk pop müziğinin en başarılı kadın sanatçıları arasında yer aldı.