Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler

Bugün milyonların tanıdığı pek çok ünlü isim, şöhrete ulaşmadan önce birbirinden farklı mesleklerde çalıştı. Kimisi fırında ekmek sattı, kimisi pamuk tarlasında emek verdi, kimisi ise doktorluk ya da gazetecilik yaptı. İşte ünlü isimlerin kameralardan önceki hayatları...

Bugün ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan birçok ünlü isim, kariyerlerine başlamadan önce farklı sektörlerde çalışarak hayatlarını kazandı. Şöhret basamaklarını çıkmadan önce edindikleri meslekler, başarı hikâyelerinin en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor. SERDAR ORTAÇ'IN BABA MESLEĞİ Serdar Ortaç, müzik dünyasına adım atmadan önce baba mesleği olan tornacılıkla ilgilendi. Daha sonra şarkıcılık kariyerine yönelen Ortaç, Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri oldu.

UZUN SÜRE CANKURTARANLIK YAPTI Oyunculuk kariyerinden önce cankurtaran olarak çalışan Barış Arduç, sahillerde görev yaptığı dönemin ardından ekranların sevilen oyuncularından biri haline geldi.

HAYALİ BASKETBOL KOÇU OLMAKTI Lisanslı olarak basketbol oynayan Çağatay Ulusoy'un ilk hedefi oyunculuk değil, basketbol koçluğu yapmaktı. Daha sonra modellik ve oyunculuk kariyerine yönelen Ulusoy, televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri oldu.

ÇALIŞMA HAYATINA TERZİLİKLE BAŞLADI Sibel Can'ın ilk mesleği terzilikti. Daha sonra sahne hayatına başlayan sanatçı, yıllardır Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.