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Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bugün milyonların tanıdığı pek çok ünlü isim, şöhrete ulaşmadan önce birbirinden farklı mesleklerde çalıştı. Kimisi fırında ekmek sattı, kimisi pamuk tarlasında emek verdi, kimisi ise doktorluk ya da gazetecilik yaptı. İşte ünlü isimlerin kameralardan önceki hayatları...

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 1

Bugün ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan birçok ünlü isim, kariyerlerine başlamadan önce farklı sektörlerde çalışarak hayatlarını kazandı. Şöhret basamaklarını çıkmadan önce edindikleri meslekler, başarı hikâyelerinin en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.

SERDAR ORTAÇ'IN BABA MESLEĞİ

Serdar Ortaç, müzik dünyasına adım atmadan önce baba mesleği olan tornacılıkla ilgilendi. Daha sonra şarkıcılık kariyerine yönelen Ortaç, Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri oldu.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 2

UZUN SÜRE CANKURTARANLIK YAPTI

Oyunculuk kariyerinden önce cankurtaran olarak çalışan Barış Arduç, sahillerde görev yaptığı dönemin ardından ekranların sevilen oyuncularından biri haline geldi.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 3

HAYALİ BASKETBOL KOÇU OLMAKTI

Lisanslı olarak basketbol oynayan Çağatay Ulusoy'un ilk hedefi oyunculuk değil, basketbol koçluğu yapmaktı. Daha sonra modellik ve oyunculuk kariyerine yönelen Ulusoy, televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri oldu.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 4

ÇALIŞMA HAYATINA TERZİLİKLE BAŞLADI

Sibel Can'ın ilk mesleği terzilikti. Daha sonra sahne hayatına başlayan sanatçı, yıllardır Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 5

SANAT HAYATINA MÜZİKLE BAŞLAMADI

Bugün Türk pop müziğinin en tanınan isimleri arasında yer alan Demet Akalın, sanat hayatına müzikle başlamadı. Hayali gazeteci ve öğretmen olmaktı...

1990'lı yıllarda modellik kariyerini sürdüren Demet Akalın, aynı dönemde sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptı. Farklı projelerde kamera karşısına geçen Akalın, ekran deneyiminin ardından müzik sektörüne yöneldi.

Çıkardığı albümler ve hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Demet Akalın, yıllar içinde Türk pop müziğinin en başarılı kadın sanatçıları arasında yer aldı.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 6

FERHAT GÖÇER'İN MESLEĞİ DOKTORLUK

Sanatçılığının yanı sıra tıp eğitimi alan Ferhat Göçer, uzun yıllar doktor olarak görev yaptı. Göçer, müzik kariyerine rağmen hekim kimliğiyle de tanınmaya devam ediyor.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 7

CİĞERCİLİKTEN SAHNELERE UZANAN YOLCULUK

İbrahim Tatlıses, gençlik yıllarında ailesinin geçimine katkı sağlamak için ciğercilik yaptı. Daha sonra inşaat işçisi olarak çalıştı ve ardından müzik dünyasına adım atarak Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından biri oldu.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 8

HADİSE İLK MAAŞINI FIRINDA KAZANDI

Belçika'da yaşayan Hadise, müzik kariyerinden önce Brüksel'de bir fırında çalışarak ilk parasını kazandı. Ünlü şarkıcı, bugün de zaman zaman Belçika'yı ziyaret ediyor.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 9

ŞARKICI OLMADAN ÖNCE PAZARCIYDI

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, tanınmadan önce pazarcılık yapıyordu. Daha sonra YouTube'da yakaladığı başarıyla milyonlara ulaştı ve müzik kariyerine başladı.

Ünlü olmadan önce yaptıkları meslekler şaşırttı! Fırın işçiliğinden cankurtaranlığa uzanan hikâyeler 10

PAMUK TARLALARINDA ÇALIŞTI

15 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan İzzet Yıldızhan, gençlik yıllarında Adana'da pamuk işçiliği yaptı. Zorlu çalışma hayatının ardından müzik dünyasına adım atan sanatçı, yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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