Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi. Yeni yayınlanan listede ünlü baklava firmasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde de hileler yapıldığı ortaya çıkarken; sucuk, zeytinyağı, bal gibi ürünlerdeki hileler de ortaya konuldu.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:48