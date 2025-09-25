Viral Galeri Viral Tıkla Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi. Yeni yayınlanan listede ünlü baklava firmasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde de hileler yapıldığı ortaya çıkarken; sucuk, zeytinyağı, bal gibi ürünlerdeki hileler de ortaya konuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:48
Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayanlara karşı denetimlerine devam ediyor.

ÜNLÜ BAKLAVACIDA GIDA BOYASI!
Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

Hemen hemen her hafta yeni bir taklit ve tağşiş listesiyle karşımıza geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, "Biz ne yiyoruz" sorusunu sordurtuyor.

Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

Bakanlık tarafından açıklanan yeni taklit ve tağşiş listesinde ise yok yok. Gıda teröristleri hemen hemen her çeşit üründe hile yapmışlar.

Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

BAKLAVADA GIDA BOYASI
Ankara Yenimahalle'deki Muhsin Usta markasının "Fıstıklı sarı burma" baklavasında gıda boyası kullanılmış. Ankara Yenimahalle'deki Hacıoğlu Baklavaları'nın, "fıstıklı special baklava" ürününe gıda boyası karıştırdığı ortaya çıktı.

Ünlü baklavacıda gıda boyası! Sucukta ve köftede hile | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi güncellendi

KOYUN SÜTÜ VAR DEDİLER AMA YOK
MM Çiftlik markasının koyun sütü olduğu iddia edilerek satılan tereyağlarında koyun sütü bulunamadı.

SON DAKİKA