Üniversitede 'dönem ödevi' kavgası! Merdivenlere çağırıp dehşeti yaşattı
Beyoğlu'ndeki özel bir üniversitede dönem ödevi tartışması kanlı bitti. İddiaya göre iki öğrenci arasında çıkan kavgada, 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21), yangın merdivenine çağrılarak göğsünden 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayın ardından yakalanan Ferhat D. tutuklandı.
Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.
İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.
YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI
Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.