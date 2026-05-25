Üniversite öğrencisi Rabia Yıldız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Gözler otopsi sonucunda
Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Yıldız yatağında ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
Olay, Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olan Rabia Yıldız'ı sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu.
SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısı bölgede çalışma yaptı.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirirken, anne Yıldız'ın feryatları çevrede büyük üzüntüye neden oldu. Rabia Yıldız'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.