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Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Baba Vedat Kaya 2022 yılında kaybolan oğlunu aramak için yardım istemişti. Ancak Umut'un annesi Zeynep'in Oğuzhan isimli bir çocuğu daha olduğu ve onun da ortadan kaybolduğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün ise evlatlık verilen çocuklardan biri bulundu. Olayın detayları ise dehşete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:45
Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

2002 yılında 2,5 yaşındayken İstanbul'da kaybolan Umut Kaya'nın akıbeti merak ediliyor. Vedat Kaya, 22 yıl önce kaybolan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

Acılı baba, 3 Nisan 2002'de Umut'u annesine götürdüğünü, ancak daha sonra geri almak istediğinde çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini söyledi. Kaya, Umut'un annesi Zeynep Hanım ile sadece bir yıl evli kaldığını ve bu süre içinde ihanete uğradığını öne sürerek, "Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşıyla yakaladım, bu nedenle boşandım" dedi.

Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

Kayıp Umut Kaya'nın annesi Zeynep Hanım ve babası Vedat Kaya, 23 yıl sonra Müge Anlı'nın programında bir araya geldi. Canlı yayına katılan Zeynep Hanım, geçmişte yaşadığı zor dönemlere dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Zeynep Hanım, 11 yaşında suçsuz yere iftiraya uğradığını ve evden kaçtığını belirterek, "Sonrasında Vedat ile tanıştım, Umut doğdu. Ancak Vedat çocuğa bakmadı" dedi.

Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

BEBEĞİN BABASI BAŞKA BİRİSİ

O dönem apartmanın önünde çocuğu bulan kişilere ulaşıldı. Çocuğun yanında bir not olduğu öğrenildi. Notun üzerinde "Allah rızası için bebeğime bakın" yazdığı ortaya çıktı. Murat isimli kişi yayına bağlandı. Murat tüm bu iddiaları yalanlayarak "Zeynep bana Umut'un babası Vedat değil başka birisi demişti" dedi.

Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

Kayıp Umut Kaya'nın anneannesi Gül de şoke edici açıklamalarda bulundu. Gül, "Kızım bir ara ağabeyimin oğlunun yanına kaçtı. Sonra bu Murat isimli kişi silahla yeğenimi vurdu. Daha sonra mesleğinden ihraç edildi." dedi.

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