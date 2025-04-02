Umut Kaya olayı: Müge Anlı evlatlık verilen 2. çocuğu buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Baba Vedat Kaya 2022 yılında kaybolan oğlunu aramak için yardım istemişti. Ancak Umut'un annesi Zeynep'in Oğuzhan isimli bir çocuğu daha olduğu ve onun da ortadan kaybolduğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün ise evlatlık verilen çocuklardan biri bulundu. Olayın detayları ise dehşete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi