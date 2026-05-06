Ulaş Tuna Astepe sosyal medya kuralını 38. yaş gününde bozdu

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 16:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Adil Koçari karakteriyle büyük beğeni toplayan Ulaş Tuna Astepe, sosyal medyadaki sessizliğini ezber bozan bir paylaşımla bozdu. Uzun yıllardır profilini sadece profesyonel iş paylaşımları için kullanan ünlü oyuncunun son paylaştığı kareyi, hem takipçileri hem de rol arkadaşları şaşkınlıkla karşıladı.

9 YIL SONRA İLK KEZ PAYLAŞTI Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Astepe, en son 2019 yılında arkadaşlarıyla bir karesini paylaşmıştı. Yoğun iş temposu arasında günlük hayatına dair tek bir kare dahi yayınlamayan oyuncu, kendi doğum gününde kural bozdu.

Set arkadaşlarıyla birlikte çekilen samimi bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu, paylaşımına düştüğü duygusal notla da dikkat çekti. "Her kışın ardı bahardı."

ARKADAŞLARI ŞAŞKIN: "ŞOK İÇİNDEYİZ!" Ulaş Tuna Astepe'nin yıllar sonra gelen bu paylaşımı, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Paylaşımı gören rol arkadaşları ve yakın dostları, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek fotoğrafın altına "Şok içindeyiz" yorumlarını yağdırdı. Beğeni yağmuruna tutulan bu kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.