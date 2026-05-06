Ulaş Tuna Astepe sosyal medya kuralını 38. yaş gününde bozdu

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Adil Koçari karakteriyle büyük beğeni toplayan Ulaş Tuna Astepe, sosyal medyadaki sessizliğini ezber bozan bir paylaşımla bozdu. Uzun yıllardır profilini sadece profesyonel iş paylaşımları için kullanan ünlü oyuncunun son paylaştığı kareyi, hem takipçileri hem de rol arkadaşları şaşkınlıkla karşıladı.

9 YIL SONRA İLK KEZ PAYLAŞTI

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Astepe, en son 2019 yılında arkadaşlarıyla bir karesini paylaşmıştı. Yoğun iş temposu arasında günlük hayatına dair tek bir kare dahi yayınlamayan oyuncu, kendi doğum gününde kural bozdu.

Set arkadaşlarıyla birlikte çekilen samimi bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu, paylaşımına düştüğü duygusal notla da dikkat çekti.

"Her kışın ardı bahardı."

ARKADAŞLARI ŞAŞKIN: "ŞOK İÇİNDEYİZ!"

Ulaş Tuna Astepe'nin yıllar sonra gelen bu paylaşımı, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Paylaşımı gören rol arkadaşları ve yakın dostları, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek fotoğrafın altına "Şok içindeyiz" yorumlarını yağdırdı. Beğeni yağmuruna tutulan bu kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İşte Ulaş Tuna Astepe'nin bugüne kadar canlandırdığı karakterler:

2012–2015 Karadayı - Orhan Kara

2015 Analar ve Anneler - Mustafa

2017 Rüya - Alaz Noyan

2018–2019 Sen Anlat Karadeniz - Tahir Kaleli

2021–2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - Hızır Reis

2022 Hayat Bugün - Doç. Dr. Barış Güvener

2025 Çift Kişilik Oda - Kaan Tunca

2025–Günümüz Taşacak Bu Deniz - Adil Koçari

