Aile evinden ilk paylaşım: Ufuk Özkan'ın son hali sevindirdi

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve uygun donör bekleyen sevilen oyuncu Ufuk Özkan, başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Yaklaşık 11 saat süren kritik ameliyat sonrası hastanede tedavi gören Özkan, artık ailesiyle birlikte evinde dinleniyor.

Paylaşımın ardından sanat dünyasından dostları ve binlerce takipçisi, Özkan'a "geçmiş olsun" mesajları yağdırarak bu mutlu tabloya destek verdi.

"Eve döndük... Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır."

Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekildiği bir kareyi paylaşan 50 yaşındaki usta oyuncu, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

OPERASYON VE İYİLEŞME SÜRECİ HAKKINDA

Ufuk Özkan, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada operasyonu gerçekleştiren doktor ekibine ve desteklerini esirgemeyen eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti. Özkan, kendisi için dua eden sevenlerine ise şu duygusal mesajı göndermişti:

"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu."