Aile evinden ilk paylaşım: Ufuk Özkan'ın son hali sevindirdi
Karaciğer nakli ameliyatındayken üm Türkiye'nin dualarını alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zorlu süreci geride bırakarak sağlığına kavuştu. Tam 11 saat süren kritik nakil operasyonunun ardından taburcu olan sevilen oyuncu, evinden yaptığı ilk paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.
Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve uygun donör bekleyen sevilen oyuncu Ufuk Özkan, başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Yaklaşık 11 saat süren kritik ameliyat sonrası hastanede tedavi gören Özkan, artık ailesiyle birlikte evinde dinleniyor.
"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"
Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekildiği bir kareyi paylaşan 50 yaşındaki usta oyuncu, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:
"Eve döndük... Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır."
Paylaşımın ardından sanat dünyasından dostları ve binlerce takipçisi, Özkan'a "geçmiş olsun" mesajları yağdırarak bu mutlu tabloya destek verdi.
OPERASYON VE İYİLEŞME SÜRECİ HAKKINDA
Ufuk Özkan, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada operasyonu gerçekleştiren doktor ekibine ve desteklerini esirgemeyen eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti. Özkan, kendisi için dua eden sevenlerine ise şu duygusal mesajı göndermişti:
"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu."
ASILSIZ İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ
Hastanede tedavi gördüğü süreçte sosyal medyada yayılan "yoğun bakımda" olduğuna dair asılsız iddialara da yanıt veren Özkan, yayınladığı bir video ile durumunun iyi olduğunu ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini bizzat duyurmuştu.
Donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık'ın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.