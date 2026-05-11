Türkiye’de milyonların taşıdığı isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

Türkiye'de 2025 yılının en yaygın isim ve soyisimleri açıklandı. Erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma", soyisimlerinde ise "Yılmaz" zirvedeki yerini korudu. Verilerde dikkat çeken detay ise yıllardır listenin başında yer alan bazı isimlerde yaşanan düşüş oldu.

TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN SOYADI "YILMAZ" 2025 verilerine göre Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı "Yılmaz" oldu. Türkiye genelinde 1 milyon 177 bin 896 kişinin "Yılmaz" soyadını taşıdığı kaydedildi. "Yılmaz" soyadını; • Kaya

• Demir

• Çelik

• Yıldız

• Şahin

• Yıldırım

• Öztürk

• Aydın

• Özdemir soyadları takip etti. Listenin devamında ise Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları öne çıktı.

ERKEKLERDE ZİRVEDE "MEHMET" VAR Türkiye'de en yaygın erkek ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle "Mehmet" oldu. "Mehmet" ismini sırasıyla; • Mustafa

• Ahmet

• Ali

• Hüseyin

• Hasan

• Murat

• Yusuf

• İbrahim

• İsmail isimleri takip etti. Listede ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de üst sıralarda yer aldı.

KADINLARDA "FATMA" İLK SIRADA Kadın isimlerinde ise zirvede "Fatma" yer aldı. Türkiye'de 1 milyon 152 bin 158 kişinin "Fatma" ismini taşıdığı belirtildi. "Fatma" ismini; • Ayşe

• Emine

• Hatice

• Zeynep

• Elif

• Meryem

• Merve

• Zehra

• Esra isimleri izledi. Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri de Türkiye'nin en yaygın kadın isimleri arasında yer aldı.