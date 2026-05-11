Türkiye’de milyonların taşıdığı isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Türkiye'de 2025 yılının en yaygın isim ve soyisimleri açıklandı. Erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma", soyisimlerinde ise "Yılmaz" zirvedeki yerini korudu. Verilerde dikkat çeken detay ise yıllardır listenin başında yer alan bazı isimlerde yaşanan düşüş oldu.

Türkiye'de 2025 yılının en yaygın isim ve soyisimleri belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma", soyisimlerinde ise "Yılmaz" ilk sırada yer aldı.

Yıllardır zirvede bulunan isimler yerini korurken, bazı isimlerde yaşanan düşüş dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN SOYADI "YILMAZ"

2025 verilerine göre Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı "Yılmaz" oldu. Türkiye genelinde 1 milyon 177 bin 896 kişinin "Yılmaz" soyadını taşıdığı kaydedildi.

"Yılmaz" soyadını;

• Kaya
• Demir
• Çelik
• Yıldız
• Şahin
• Yıldırım
• Öztürk
• Aydın
• Özdemir

soyadları takip etti.

Listenin devamında ise Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları öne çıktı.

ERKEKLERDE ZİRVEDE "MEHMET" VAR

Türkiye'de en yaygın erkek ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle "Mehmet" oldu.

"Mehmet" ismini sırasıyla;

• Mustafa
• Ahmet
• Ali
• Hüseyin
• Hasan
• Murat
• Yusuf
• İbrahim
• İsmail

isimleri takip etti.

Listede ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de üst sıralarda yer aldı.

KADINLARDA "FATMA" İLK SIRADA

Kadın isimlerinde ise zirvede "Fatma" yer aldı. Türkiye'de 1 milyon 152 bin 158 kişinin "Fatma" ismini taşıdığı belirtildi.

"Fatma" ismini;

• Ayşe
• Emine
• Hatice
• Zeynep
• Elif
• Meryem
• Merve
• Zehra
• Esra

isimleri izledi.

Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri de Türkiye'nin en yaygın kadın isimleri arasında yer aldı.

"MEHMET" VE "FATMA" İSİMLERİNDE DÜŞÜŞ

Verilerde dikkat çeken detaylardan biri de yıllardır zirvede bulunan "Mehmet" ve "Fatma" isimlerindeki gerileme oldu. 2018 yılında Türkiye'de 1 milyon 361 bin 958 kişinin taşıdığı "Mehmet" ismi, 2025 yılında 1 milyon 271 bin 896'ya düştü. Böylece son 8 yılda "Mehmet" ismini taşıyan kişi sayısında 90 bin 62 kişilik azalma yaşandı.

Benzer şekilde "Fatma" isminde de düşüş görüldü. 2018'de 1 milyon 235 bin 828 kişinin taşıdığı isim, 2025 yılında 1 milyon 152 bin 158'e geriledi. Bu süreçte "Fatma" ismindeki düşüş 83 bin 670 kişi olarak kayıtlara geçti.

"YILMAZ" SOYADINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İsimlerde yaşanan düşüşe karşın Türkiye'nin en yaygın soyadı olan "Yılmaz"daki artış dikkat çekti.

2018 yılında 1 milyon 134 bin 443 kişinin taşıdığı "Yılmaz" soyadı, 2025 itibarıyla 1 milyon 177 bin 896'ya yükseldi. Böylece son yıllarda "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı 43 bin 453 kişi arttı.

2025'İN EN YAYGIN İSİM VE SOYADLARI (İLK 10)

Sıra Erkek İsimleri Kadın İsimleri Soyadları
1 Mehmet Fatma Yılmaz
2 Mustafa Ayşe Kaya
3 Ahmet Emine Demir
4 Ali Hatice Çelik
5 Hüseyin Zeynep Yıldız
6 Hasan Elif Şahin
7 Murat Meryem Yıldırım
8 Yusuf Merve Öztürk
9 İbrahim Zehra Aydın
10 İsmail Esra Özdemir
