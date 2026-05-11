Türkiye’de milyonların taşıdığı isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi
Türkiye'de 2025 yılının en yaygın isim ve soyisimleri açıklandı. Erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma", soyisimlerinde ise "Yılmaz" zirvedeki yerini korudu. Verilerde dikkat çeken detay ise yıllardır listenin başında yer alan bazı isimlerde yaşanan düşüş oldu.
TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN SOYADI "YILMAZ"
2025 verilerine göre Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı "Yılmaz" oldu. Türkiye genelinde 1 milyon 177 bin 896 kişinin "Yılmaz" soyadını taşıdığı kaydedildi.
"Yılmaz" soyadını;
• Kaya
• Demir
• Çelik
• Yıldız
• Şahin
• Yıldırım
• Öztürk
• Aydın
• Özdemir
soyadları takip etti.
Listenin devamında ise Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları öne çıktı.
ERKEKLERDE ZİRVEDE "MEHMET" VAR
Türkiye'de en yaygın erkek ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle "Mehmet" oldu.
"Mehmet" ismini sırasıyla;
• Mustafa
• Ahmet
• Ali
• Hüseyin
• Hasan
• Murat
• Yusuf
• İbrahim
• İsmail
isimleri takip etti.
Listede ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de üst sıralarda yer aldı.
KADINLARDA "FATMA" İLK SIRADA
Kadın isimlerinde ise zirvede "Fatma" yer aldı. Türkiye'de 1 milyon 152 bin 158 kişinin "Fatma" ismini taşıdığı belirtildi.
"Fatma" ismini;
• Ayşe
• Emine
• Hatice
• Zeynep
• Elif
• Meryem
• Merve
• Zehra
• Esra
isimleri izledi.
Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri de Türkiye'nin en yaygın kadın isimleri arasında yer aldı.
"MEHMET" VE "FATMA" İSİMLERİNDE DÜŞÜŞ
Verilerde dikkat çeken detaylardan biri de yıllardır zirvede bulunan "Mehmet" ve "Fatma" isimlerindeki gerileme oldu. 2018 yılında Türkiye'de 1 milyon 361 bin 958 kişinin taşıdığı "Mehmet" ismi, 2025 yılında 1 milyon 271 bin 896'ya düştü. Böylece son 8 yılda "Mehmet" ismini taşıyan kişi sayısında 90 bin 62 kişilik azalma yaşandı.