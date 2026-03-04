Türk televizyonlarında ilk! Tahran’dan bu görüntüler sadece A Haber’de
Orta Doğu'daki gerilim hat safhaya çıkarken, İran'ın kalbi Tahran bir kez daha patlama sesleriyle sarsıldı. Polis merkezi ve sivil yerleşim alanları füze ve İHA'ların hedefi oldu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, saldırının hemen ardından enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Türkmenistan Caddesi'ne girdi.
Tahran'ın en işlek noktalarından biri olan Türkmenistan Caddesi'ndeki diplomatik polis merkezi, İsrail saldırıları sonrası enkaza döndü.
Saldırıya İran kanadından çok sert tepki geldiğini aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomatik polis merkezinin elçiliklere hizmet verdiğini belirterek, İsrail ve ABD'nin bu saldırıyla diplomasiye saygısızlık ve ihanet ettiğini ifade etti" sözleriyle Tahran'daki öfkeyi dile getirdi.
Karabağ, merkezin çevresindeki sivil binaların da ağır hasar aldığını, araçların adeta tuzla buz olduğunu olay yerinden aktardı.
HEKİMİYE BÖLGESİ VURULDU
A Haber kameramanı yıkımı görüntülerken, şehrin doğusundan yükselen yeni dumanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini gösterdi.
Patlama anını sıcağı sıcağına paylaşan Karabağ, "Tam şu anda Tahran'ın doğusundan dumanlar yükseliyor. Gazeteci arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre vurulan yer Hekimiye bölgesi. İsrail zaten dün bu bölgeye yönelik bir saldırı çağrısı yapmıştı" ifadelerini kullandı.
Şehirde patlama seslerinin ardı arkasının kesilmediğini vurgulayan Karabağ, sarsıntıların etkisiyle hasarlı binalardan moloz parçalarının düşmeye devam ettiğini belirtti.