Türk televizyonlarında ilk! Tahran’dan bu görüntüler sadece A Haber’de

ÖĞRENCİ YURDU VE SİVİL ARAÇLAR HEDEFTE Saldırının insani boyutunu yerinde inceleyen Ekber Karabağ, hedef alınan noktalardan birinin de tıp öğrencilerinin kaldığı bir yurt olduğunu ortaya çıkardı.

Binadaki tahribatı yerinde inceleyen ve bir yetkiliyle görüşen Karabağ, "Yetkili, binanın önlem olarak daha önceden boşaltıldığını, bu sayede hayatını kaybeden kimse olmadığını ancak binanın tamamen tahrip olduğunu belirtti" sözlerini aktardı.

Diplomatik merkezin de boşaltılmış olması nedeniyle resmi kayıp yaşanmadığını söyleyen Karabağ, "Görgü tanıkları polis binasında can kaybı olmadığını ancak çevredeki iş merkezlerinde ve araçlarda hayatını kaybeden sivil insanların olduğunu ifade ediyor" diyerek sahadaki acı tabloyu aktardı.

İNKILAP MEYDANI'NDA ENKAZ KALDIRMA MESAİSİ Tahran'ın en işlek merkezinde yıkımın boyutlarını yerinde inceleyen A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "An itibariyle Tahran'da İnkılap Meydanı'nın hemen yanındayız. Burası kentin en işlek bölgesi. Ancak gördüğünüz üzere emniyetin ana binası burada vurulmuş durumda ve tamamıyla kullanılamaz vaziyette. Belediye ekipleri hummalı bir şekilde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.