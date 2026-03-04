CANLI YAYIN
Türk televizyonlarında ilk! Tahran’dan bu görüntüler sadece A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'daki gerilim hat safhaya çıkarken, İran'ın kalbi Tahran bir kez daha patlama sesleriyle sarsıldı. Polis merkezi ve sivil yerleşim alanları füze ve İHA'ların hedefi oldu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, saldırının hemen ardından enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Türkmenistan Caddesi'ne girdi.

Tahran'ın en işlek noktalarından biri olan Türkmenistan Caddesi'ndeki diplomatik polis merkezi, İsrail saldırıları sonrası enkaza döndü.

TAHRAN'DAN BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE

Saldırıya İran kanadından çok sert tepki geldiğini aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomatik polis merkezinin elçiliklere hizmet verdiğini belirterek, İsrail ve ABD'nin bu saldırıyla diplomasiye saygısızlık ve ihanet ettiğini ifade etti" sözleriyle Tahran'daki öfkeyi dile getirdi.

Karabağ, merkezin çevresindeki sivil binaların da ağır hasar aldığını, araçların adeta tuzla buz olduğunu olay yerinden aktardı.

HEKİMİYE BÖLGESİ VURULDU

A Haber kameramanı yıkımı görüntülerken, şehrin doğusundan yükselen yeni dumanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini gösterdi.

Patlama anını sıcağı sıcağına paylaşan Karabağ, "Tam şu anda Tahran'ın doğusundan dumanlar yükseliyor. Gazeteci arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre vurulan yer Hekimiye bölgesi. İsrail zaten dün bu bölgeye yönelik bir saldırı çağrısı yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Şehirde patlama seslerinin ardı arkasının kesilmediğini vurgulayan Karabağ, sarsıntıların etkisiyle hasarlı binalardan moloz parçalarının düşmeye devam ettiğini belirtti.

ÖĞRENCİ YURDU VE SİVİL ARAÇLAR HEDEFTE

Saldırının insani boyutunu yerinde inceleyen Ekber Karabağ, hedef alınan noktalardan birinin de tıp öğrencilerinin kaldığı bir yurt olduğunu ortaya çıkardı.

Binadaki tahribatı yerinde inceleyen ve bir yetkiliyle görüşen Karabağ, "Yetkili, binanın önlem olarak daha önceden boşaltıldığını, bu sayede hayatını kaybeden kimse olmadığını ancak binanın tamamen tahrip olduğunu belirtti" sözlerini aktardı.

Diplomatik merkezin de boşaltılmış olması nedeniyle resmi kayıp yaşanmadığını söyleyen Karabağ, "Görgü tanıkları polis binasında can kaybı olmadığını ancak çevredeki iş merkezlerinde ve araçlarda hayatını kaybeden sivil insanların olduğunu ifade ediyor" diyerek sahadaki acı tabloyu aktardı.

İNKILAP MEYDANI'NDA ENKAZ KALDIRMA MESAİSİ

Tahran'ın en işlek merkezinde yıkımın boyutlarını yerinde inceleyen A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "An itibariyle Tahran'da İnkılap Meydanı'nın hemen yanındayız. Burası kentin en işlek bölgesi. Ancak gördüğünüz üzere emniyetin ana binası burada vurulmuş durumda ve tamamıyla kullanılamaz vaziyette. Belediye ekipleri hummalı bir şekilde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.

Karabağ, bölgenin önemine dikkat çekerek, "İstanbul'da Taksim neyse, bu cadde de Tahran için aynı anlamı ifade ediyor. Ancak şimdi camlar kırılmış, dükkanlar kullanılamaz hale gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"SİVİL ARAÇLAR TUZLA BUZ OLDU"

Saldırının sadece askeri hedefleri değil, sosyal hayatı da felç ettiğini vurgulayan Karabağ, "Dün öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda bir sivil aracın tamamıyla tuzla buz olduğunu görebiliyoruz. İş merkezleri, mağazalar ve koca bir otobüs durağı patlamanın şiddetiyle kopup gitmiş" dedi.

Tahran genelinde benzer manzaraların arttığını kaydeden Karabağ, "Birçok cadde de bu şekilde askeri binaların vurulduğunu görmek mümkün. En olumsuz tarafı ise sivil binaların ve masumların bu saldırılardan doğrudan zarar görmesi" sözleriyle yıkımın insani faturasını aktardı.

TAHRAN SOKAKLARINDA "İNTİKAM" SLOGANLARI

Saldırı sonrası halkın tepkisini de yerinde gözlemleyen Ekber Karabağ, "Ayetullah Ali Hamaney'in dev posterinin altında bir grup insanın toplandığını gördük. Hem ülke lideri için yas tutuyorlar hem de orduya destek veriyorlar. Meydandan sürekli bir şekilde 'intikam' sloganları yükseliyordu" açıklamasında bulundu.

Tahran'daki yetkililerin daha önceden aldığı önlemler sayesinde can kaybının az olduğunu belirten Karabağ, "Önemli noktalar önceden boşaltılmıştı, gelen bilgiler can kayıplarının oldukça az olduğu yönünde" ifadelerini kullanarak sözü stüdyoya bıraktı.

