Türk sinemasındaki akrabalık bağları: Aynı aileden gelen ünlü isimler

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 17:18 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 17:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının perde arkasındaki gizli bağlar, bazen en sevdiğimiz filmlerin senaryolarından bile daha şaşırtıcı olabiliyor. Birçoğunu farklı projelerden tanıdığımız, ancak aralarındaki kan bağını duyunca şaşıracağınız pek çok isim aslında geniş bir aile ağacının parçası. İşte duyunca şaşıracağız o isimler...

Türk sinema ve dizi dünyasında yetenek kadar aile bağları da konuşulmaya devam ediyor.

BİLAL İNCİ - ELİF İNCİ Yeşilçam'ın en karakteristik "kötü adam" rollerinden birini üstlenen ve 2005 yılında aramızdan ayrılan Bilal İnci'nin kızı da sinema dünyasının çok tanıdık bir ismi çıktı. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i: Bilal İnci'nin kızı Elif İnci, efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğlu Samet karakterini canlandıran o küçük çocuktur. Deli Yürek'in Gülçin'i: Elif İnci, sadece çocukluk rolüyle değil, ilerleyen yıllarda Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Gülçin karakteriyle de izleyicilerin hafızasında yer edinmiştir.

ERMAN KARDEŞLER: AYŞEN, AYBEN VE AYTEN Türk sinema ve tiyatrosuna damga vuran üç kız kardeşin hikayesi de oldukça köklüdür. Sanat dünyasında şu isimlerle tanınırlar: Ayşen Gruda: Soyadını sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan almıştır; aslen Erman soyadına sahiptir. Ayben Erman: Sinema ve tiyatro oyuncusu. Ayten Erman: Sinema ve dizi oyuncusu. Bu üç kardeş, yıllarca Türk sanat dünyasına farklı karakterlerle emek vermişlerdir.

İNANIR'IN SANATÇI AİLESİ: DAYI-YEĞEN DAYANIŞMASI Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır'ın, sadece kendi kariyeriyle değil, ailesinden yetişen yeteneklerle de dikkat çekiyor. Kadir İnanır, hem Soner Arıca'nın hem de Levent İnanır'ın öz dayısıdır. Levent İnanır, dayısının rehberliğinde başladığı sanat hayatında pek çok önemli projeye imza atmıştır.