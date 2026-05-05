Türk sinemasındaki akrabalık bağları: Aynı aileden gelen ünlü isimler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının perde arkasındaki gizli bağlar, bazen en sevdiğimiz filmlerin senaryolarından bile daha şaşırtıcı olabiliyor. Birçoğunu farklı projelerden tanıdığımız, ancak aralarındaki kan bağını duyunca şaşıracağınız pek çok isim aslında geniş bir aile ağacının parçası. İşte duyunca şaşıracağız o isimler...

Türk sinema ve dizi dünyasında yetenek kadar aile bağları da konuşulmaya devam ediyor.

BİLAL İNCİ - ELİF İNCİ

Yeşilçam'ın en karakteristik "kötü adam" rollerinden birini üstlenen ve 2005 yılında aramızdan ayrılan Bilal İnci'nin kızı da sinema dünyasının çok tanıdık bir ismi çıktı.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i: Bilal İnci'nin kızı Elif İnci, efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğlu Samet karakterini canlandıran o küçük çocuktur.

Deli Yürek'in Gülçin'i: Elif İnci, sadece çocukluk rolüyle değil, ilerleyen yıllarda Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Gülçin karakteriyle de izleyicilerin hafızasında yer edinmiştir.

ERMAN KARDEŞLER: AYŞEN, AYBEN VE AYTEN

Türk sinema ve tiyatrosuna damga vuran üç kız kardeşin hikayesi de oldukça köklüdür. Sanat dünyasında şu isimlerle tanınırlar:

Ayşen Gruda: Soyadını sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan almıştır; aslen Erman soyadına sahiptir.

Ayben Erman: Sinema ve tiyatro oyuncusu.

Ayten Erman: Sinema ve dizi oyuncusu. Bu üç kardeş, yıllarca Türk sanat dünyasına farklı karakterlerle emek vermişlerdir.

İNANIR'IN SANATÇI AİLESİ: DAYI-YEĞEN DAYANIŞMASI

Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır'ın, sadece kendi kariyeriyle değil, ailesinden yetişen yeteneklerle de dikkat çekiyor. Kadir İnanır, hem Soner Arıca'nın hem de Levent İnanır'ın öz dayısıdır.

Levent İnanır, dayısının rehberliğinde başladığı sanat hayatında pek çok önemli projeye imza atmıştır.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN - NACİ TAŞDÖĞEN

Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen ve Erkan Taşdöğen'in abisidir.

90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisindeki Necmi Dede rolüyle fenomen haline gelen usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Mucittin karakteriyle de hafızalarda yer edindi.

Selahattin Taşdöğen'in kardeşi olan Naci Taşdöğen de ağabeyi gibi Türk sineması ve televizyonuna uzun yıllar emek verdi. Onu en çok, askerlik anılarını anlatanların favori dizisi Emret Komutanım'daki disiplinli ama babacan Ahmet Başçavuş rolüyle tanıyoruz.

NUBAR TERZİYAN - FEDON

Yeşilçam'ın "tonton dedesi" olarak hafızalarımıza kazınan, Sezercik Aslan Parçası ve Küçük Ağa gibi sayısız projede rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek var.

Türk taverna müziğinin sevilen ismi, şimdilerde 79 yaşında olan ünlü şarkıcı Fedon, Nubar Terziyan'ın öz yeğenidir. Terziyan, Fedon'un dayısıdır.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU - ADNAN ŞENSES

Yeşilçam'ın efsanevi güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun ailesi de sanatçılarla dolu. Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi, kendisi gibi oyuncu olan Nilgün Bubikoğlu'dur.

Ancak asıl şaşırtıcı bağ dayılarıyla ilgilidir: Bubikoğlu kardeşlerin öz dayısı, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi Adnan Şenses'tir.

ERCAN YAZGAN - BİLLUR YAZGAN

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren gençlik dizisi Acemi Cadı'da "Tuğçe" karakteriyle hafızalara kazınan Billur Yazgan, Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar'daki "Memnun Kaygısız" rolleriyle gönüllerde taht kuran Ercan Yazgan'ın kızıdır.

