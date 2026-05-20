Türk Örümcek Adam son durağında fenalaşarak hastanelik oldu: Kandırıldım!

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç isimli fenome son durağı olan Muş'ta hastanelik oldu. Yediği "yılan otu" nedeniyle fenalaşan Türk Örümcek Adam açıklamasında "Kandırıldım" dedi.

"Türk Örümcek Adam" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayaz Salih Koç'un son durağı onu hastanelik etti.

Muş'un Varto ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen "Türk Örümcek Adam" tükettiği ot sonrası fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Koç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası gözlem altına alınan fenomenin durumunun takip edildiği belirtildi.

Türkiye'yi gezdiğini ve Muş'un ilçelerini dolaştığını söyleyen Koç, olayın ardından yaptığı açıklamada seyyar satıcının kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

Normal şartlarda haşlanarak tüketilmesi gereken otun kendisine çiğ şekilde verildiğini öne süren Koç, yaşananların şaka amaçlı yapılmış olabileceğini söyledi.

Koç açıklamasında, "Ben Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' olarak Muş'un ilçelerini dolaşırken, 5. ilçem olan Varto'da öğle saatlerinde seyyar satıcı tarafından normalde haşlanarak tüketilen bir otun çiğ olarak bana yedirdi. " dedi ve şöyle devam etti:

Bu durumun bir şaka amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Kısa süre sonra rahatsızlanarak Varto Devlet Hastanesine kaldırıldım ve şu an tedavi altındayım, müdahale devam ediyor.

YILAN OTU NEDİR?

Yılan otu, halk arasında farklı isimlerle de bilinen, özellikle bahar aylarında dağlık bölgelerde yetişen yabani bir ot türüdür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlar tarafından toplanarak yemeklerde kullanılan bu ot, doğru şekilde hazırlanmadığında sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre bazı yabani ot türleri çiğ tüketildiğinde toksik etki gösterebiliyor. Bu nedenle yılan otunun genellikle haşlanarak veya pişirilerek tüketilmesi gerekiyor.

YILAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Yılan otu çoğunlukla haşlanarak kavrularak kullanılarak tüketiliyor. Uzmanlar, yabani otların bilinçsiz şekilde çiğ tüketilmesinin mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve zehirlenme gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

