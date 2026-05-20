Bu durumun bir şaka amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Kısa süre sonra rahatsızlanarak Varto Devlet Hastanesine kaldırıldım ve şu an tedavi altındayım, müdahale devam ediyor.

YILAN OTU NEDİR?

Yılan otu, halk arasında farklı isimlerle de bilinen, özellikle bahar aylarında dağlık bölgelerde yetişen yabani bir ot türüdür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlar tarafından toplanarak yemeklerde kullanılan bu ot, doğru şekilde hazırlanmadığında sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre bazı yabani ot türleri çiğ tüketildiğinde toksik etki gösterebiliyor. Bu nedenle yılan otunun genellikle haşlanarak veya pişirilerek tüketilmesi gerekiyor.

YILAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Yılan otu çoğunlukla haşlanarak kavrularak kullanılarak tüketiliyor. Uzmanlar, yabani otların bilinçsiz şekilde çiğ tüketilmesinin mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve zehirlenme gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyarıyor.