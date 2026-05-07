Türk havyarı dünya pazarına hazırlanıyor! Geri sayım başladı, hedef 150 milyon dolar

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğinin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, yeni hedefin "Türk havyarı" markasını dünya pazarına taşımak olduğunu açıkladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kafes balıkçılığı yapılan bir tesiste gerçekleştirilen hasat programında konuşan Türkyılmaz, Türkiye'nin yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi. Çipura, levrek, alabalık, Türk somonu ve midyenin üretim planlaması kapsamına alındığını belirten Türkyılmaz, üretim ve ihracatın bölgesel planlamayla yürütüldüğünü ifade etti.