Türk havyarı dünya pazarına hazırlanıyor! Geri sayım başladı, hedef 150 milyon dolar
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'de üretilen mersin balıklarından elde edilecek havyarın 2027 yılının sonunda "Türk havyarı" markasıyla ihraç edilmeye başlanacağını açıkladı. Türkyılmaz, siyah havyardan 100 ila 150 milyon dolarlık ihracat geliri hedeflendiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğinin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, yeni hedefin "Türk havyarı" markasını dünya pazarına taşımak olduğunu açıkladı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kafes balıkçılığı yapılan bir tesiste gerçekleştirilen hasat programında konuşan Türkyılmaz, Türkiye'nin yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi. Çipura, levrek, alabalık, Türk somonu ve midyenin üretim planlaması kapsamına alındığını belirten Türkyılmaz, üretim ve ihracatın bölgesel planlamayla yürütüldüğünü ifade etti.
"BALIK DENİZDE KALSIN"
Türkyılmaz, denizlerde avcılık yoluyla üretimi artırmak istemediklerini belirterek, sürdürülebilir balıkçılık anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. "Denizde olan balık denizde kalsın" diyen Türkyılmaz, halkın balık ihtiyacının yetiştiricilik yoluyla karşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.
"TÜRK HAVYARI" İÇİN 2027 HEDEFİ
Mersin balığından elde edilen siyah havyar konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Türkyılmaz, özellikle Elazığ ve Gaziantep bölgesindeki baraj göllerinde üretim faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Türkyılmaz, "2027'nin sonunda Türkiye'de üretilmiş mersin balıklarından elde edilmiş havyarın 'Türk havyarı' markasıyla ihracatı söz konusu olacak" dedi. Siyah havyardan yaklaşık 100 ila 150 milyon dolar ihracat geliri hedeflediklerini belirten Türkyılmaz, Türkiye'de üretilmesi planlanan havyarlar için şimdiden ön siparişlerin verildiğini söyledi.