Türk hava kuvvetlerinde tam bağımsızlık devri! Gök Vatan muhafızları milli kokpitlerde yetişiyor
Türk Hava Kuvvetleri'nin "çelik kanatları", savunma sanayisinde atılan dev adımlarla artık tamamen yerli ve milli bir ekosisteme emanet ediliyor. Geçmişte yurt dışından temin edilen uçak ve simülatörlerle gökyüzüne hazırlanan Türk pilotları, Türk mühendisliğinin gurur projeleri olan HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN ile "milli kokpitlerde" yetişecek. Temel eğitimden muharip pilotluğa kadar uzanan bu stratejik zincir, Türkiye'nin havacılık serüveninde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyor.
Yıllarca temel eğitimde KT-1T, jet tekamül eğitiminde T-38M ve muharip uçuş eğitiminde F-16 platformlarını kullanan Türk Hava Kuvvetleri, bu araçların HAVELSAN tarafından geliştirilen yüksek sadakatli simülatörleriyle üst düzey eğitim kalitesine ulaştı.
Yeni dönemde, sadece simülatörler değil, bizzat platformların kendisi de Türkiye'nin mühendislik gücünü temsil edecek. Temel eğitimde KT-1T'nin yerini Türk havacılığının yerli imzası HÜRKUŞ, efsaneleşen ancak ekonomik ömrünü tamamlayan T-38M'lerin görevini Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET alacak. Bu platformlarda yetişecek geleceğin pilotları, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden ve geliştirmesi süren 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın kokpitine oturacak.