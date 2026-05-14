Türk ANKA’sı bozkıra yuva kuruyor! Türkiye-Kazakistan'dan tarihi hamle dev iş birliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayiinde kritik iş birliğine imza atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzalanırken, en dikkat çeken başlıklardan biri ANKA insansız hava aracı oldu.

Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan kritik savunma sanayii anlaşması, Ankara'nın Orta Asya'daki stratejik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında atılan imzalar arasında en dikkat çeken başlık ANKA insansız hava aracı oldu.

Başkan Erdoğan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii alanında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında ticaret, enerji, eğitim, ulaştırma ve çeşitli alanları kapsayan 13 anlaşmaya imza atıldı.

TARİHİ HAMLE DEV ORTAKLIK!

İmzalanan anlaşmalar arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği de yer aldı.

Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile 406 No'lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev arasında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da ANKA platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin artırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat ve uluslararası iş birliği faaliyetleri kapsamında son dönemde insansız hava araçları alanında yürüttüğü girişimler dikkat çekerken, söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayii ile Türk Devletleri arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

İki ülke, ANKA'nın üretim ve bakımını kapsayan ortak girişim için düğmeye basarken, bu adımın Türk savunma sanayiinin bölgedeki etkisini daha da artıracağı değerlendiriliyor.

