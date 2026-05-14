Türk ANKA’sı bozkıra yuva kuruyor! Türkiye-Kazakistan'dan tarihi hamle dev iş birliği

Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da ANKA platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin artırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat ve uluslararası iş birliği faaliyetleri kapsamında son dönemde insansız hava araçları alanında yürüttüğü girişimler dikkat çekerken, söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayii ile Türk Devletleri arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

İki ülke, ANKA'nın üretim ve bakımını kapsayan ortak girişim için düğmeye basarken, bu adımın Türk savunma sanayiinin bölgedeki etkisini daha da artıracağı değerlendiriliyor.