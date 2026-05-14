Türk ANKA’sı bozkıra yuva kuruyor! Türkiye-Kazakistan'dan tarihi hamle dev iş birliği
Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayiinde kritik iş birliğine imza atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzalanırken, en dikkat çeken başlıklardan biri ANKA insansız hava aracı oldu.
Başkan Erdoğan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii alanında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.
Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.
Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında ticaret, enerji, eğitim, ulaştırma ve çeşitli alanları kapsayan 13 anlaşmaya imza atıldı.
TARİHİ HAMLE DEV ORTAKLIK!
Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile 406 No'lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev arasında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.