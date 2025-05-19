Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner'de 500 bin TL'lik soru damgasını vurdu
ATV'nin en çok izlenen ve sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 18 Mayıs Pazar akşamında da seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmaya katılan Alman gezgin 500 bin TL değerindeki soruyu açmayı başarırken karşısına çıkan Türkiye sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Sempatik yarışmacı 11. soruya yanlış cevap verirken 50 bin TL ile yarışmaya veda etti. İşte Milyoner'de 500 bin TL'lik soru ve yaşananlar...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 01:20