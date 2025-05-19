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Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner'de 500 bin TL'lik soru damgasını vurdu

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 18 Mayıs Pazar akşamında da seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmaya katılan Alman gezgin 500 bin TL değerindeki soruyu açmayı başarırken karşısına çıkan Türkiye sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Sempatik yarışmacı 11. soruya yanlış cevap verirken 50 bin TL ile yarışmaya veda etti. İşte Milyoner'de 500 bin TL'lik soru ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.05.2025 01:11 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 01:20
Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner’de 500 bin TL’lik soru damgasını vurdu

ATV'de her Pazar akşamı saat 20.00'da izleyicisini ekran başına kilitleyen ve en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da yarışmacıların büyük ödüle sahip olmak için kıyasıya mücadele verdiği anlara sahne oldu.

Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner’de 500 bin TL’lik soru damgasını vurdu

Başarılı oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de 18 Mayıs akşamında yine birbirinden farklı sorularla yarışmacılar adeta ter döktü.

Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner’de 500 bin TL’lik soru damgasını vurdu

Almanya'da yaşayan ve 5 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Francisca Niehus isimli gezgin, sosyal medyada ürettiği içeriklerin yanı sıra eski model bir otomobili olduğunu, sürekli tamir edilmesi gerektiği için yarışmaya katıldığını ve Türkiye'de daha çok seyahat etmek istediğini ifade etti.

Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner’de 500 bin TL’lik soru damgasını vurdu

Sempatik yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına daha çok gezmek ve yeni yerler görmek istediğini belirtti. İlk 10 soruya doğru yanıt veren yarışmacı 500 bin TL değerindeki 11. soruyu açmayı başardı. Sosyal medya fenomeni genç kadın, 500 bin TL'lik ödülü görmek için açtığı soruda karşısına çıkan Türkiye sorusuyla oldukça zorlandı.

Turist gezgini Türkiye sorusu yaktı! Milyoner’de 500 bin TL’lik soru damgasını vurdu

Francisca Niehus isimli yarışmacı, 11. soruda şıklar arasında kararsız kalırken daha önce tüm jokerlerini kullanmasıyla soruya yanıt vermeyi tercih etti.

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