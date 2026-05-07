Trump'a saldırı girişimi talepleri patlattı! 100 milyon dolarlık poliçede neler var?

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 08:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tırmanan siyasi şiddet, sigorta sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Bir dönem "niş" bir alan olan 'Silahlı Saldırgan Sigortası', dev isimlere yapılan saldırıların ardından kapış kapış satılmaya başlandı. Pazar büyüklüğü 100 milyon doları aştı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast denemeleri ve siyasi saldırılarda yaşanan artışla birlikte oluşan ortam, 'silahlı saldırgan sigortası' talebini de patlattı. ABD'de son dönemde artan siyasi şiddet olayları, geçmişte niş bir alan olarak konumlanan bu ürünü, politikacılar ve iş dünyasına yönelik saldırıların artmasıyla birlikte daha geniş bir müşteri tabanına yaydı.

Bu sigorta türü, silahlı saldırı sonrası oluşabilecek finansal kayıplar, hukuki süreçler ve itibar yönetimi maliyetlerini kapsıyor. Sektör verilerine göre aktif saldırgan teminatları ve benzeri ürünlerin toplam pazar büyüklüğü, yıllık prim üretimi bazında 2020'den bu yana iki kat artarak 100 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İngiltere merkezli sigorta brokeri Blackthorn CEO'su Julian Vero, yaptığı değerlendirmede, özellikle Donald Trump ile bağlantılı olayların toplumsal risk algısını artırdığını ifade etti.

Vero, okul saldırılarının sürekliliğine rağmen dikkat çekici olayların sigorta talebini daha fazla tetiklediğini belirtti. Kamuoyunda tanınan isimlere yönelik saldırıların iş dünyasında risk yönetimi yaklaşımını değiştirdiği ve sigorta talebini genişlettiği belirtiliyor.