TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor: 5 bin TL nasıl geri alınacak?
TOKİ kuralarının tamamlanmasının ardından, ev sahibi olma hayaline kavuşamayan milyonlarca vatandaş başvuru ücreti olan 5 bin TL'nin nasıl ve ne zaman iade edileceğini araştırmaya başladı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in sorularını yanıtlayan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, iade süreci, paraların yatacağı tarih ve geri alma yöntemlerine dair merak edilen tüm detayları tek tek açıkladı.
TOKİ kura sonuçlarının ardından hak sahibi olamayan vatandaşlar için geri sayım sona erdi. Milyonlarca kişinin katıldığı TOKİ kuralarının sonuçlanmasıyla birlikte gözler başvuru ücretlerine çevrildi.
Selvi, "Biliyorsunuz totalde kabul edilen başvuru sayısı 5 buçuk milyonu aştı ve bunların sadece 500 bin tanesine kura sonucu pozitif olarak yansıdı. Kalan ne yazık ki 5 milyon insan da ücretlerini iade alacak." ifadelerini kullandı.
Özellikle ileri yaştaki vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Selvi, "Dolandırılma riskine karşılık cep telefonlarıyla çok uğraşmayın, banka şubelerine gidin demiştim. O vatandaşlarımız yine isterlerse yatırdıkları banka şubelerine müracaat ederek paralarını geri alabilirler." sözleriyle uyarılarda bulundu.
Uzman isim, ATM kullanabilen vatandaşların ödemeler kısmından paralarını çekebileceğini, cep telefonu ile bankacılık işlemi yapanların ise iadelerinin şimdiden hesaplarına yatmaya başladığını belirtti.
PARALAR NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Başvuru ücretlerinin ne zaman hesaplara geçeceği konusu da netlik kazandı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in iadelerin kaç gün içerisinde yapılacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Selvi, "Aslına bakarsanız TOKİ'nin açıkladığı süreç şuydu; İstanbul sonuçları açıklandıktan sonraki beş iş günü. Ama 1 Mayıs'ın tatil olduğunu düşünürsek işlemler Pazartesi, salıya, yani önümüzdeki haftanın ortasına sarkacaktır." şeklinde konuştu.