TOKİ 500 bin konut için geri sayım! Başvuru için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Toplamda 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev projeye ilişkin başvuru rehberi yayımlandı. Buna göre, projeden yararlanmak isteyen vatandaşların en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru bedeli ise 5 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler, banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için başvurular 10 Kasım'da başlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, projeye ilişkin başvurularını 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. e-Devlet başvuruları ise 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Peki kimler başvuracak? Hangi kanaldan başvuru yapılacak?

İşte vatandaşın sosyal konut başvurusunu eksiksiz ve hatasız yapması için dikkat edilmesi gerekenler...

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Projeye başvurmak isteyen vatandaşların
En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
18 yaşını doldurmuş olması,
Proje ilinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Deprem bölgesinde yer alan illerde başvuruda bulunacak vatandaşların, hem o ilde ikamet etmesi hem de il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacak.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri kategorisinde başvuranlar için ise son üç yıldır aynı ilde ikamet etme koşulu bulunuyor.

