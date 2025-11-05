TOKİ 500 bin konut için geri sayım! Başvuru için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...
TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Toplamda 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev projeye ilişkin başvuru rehberi yayımlandı. Buna göre, projeden yararlanmak isteyen vatandaşların en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru bedeli ise 5 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler, banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar...
