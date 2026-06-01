Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kazanın meydana geldiği tarihte 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un ilk duruşmasının tarihi belli oldu.

1 Mart 2024'te meydana gelen olayda, ehliyetsiz olduğu belirtilen Timur Cihantimur'un kullandığı araç, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç ATV'ye çarpmıştı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, olay yerindeki bazı kişiler de yaralanmıştı.

KAÇTIKLARI ABD'DE YAKALANDILAR Kazanın ardından Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un da aralarında bulunduğu kişilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldığı ve daha sonra yurt dışına çıkarıldığı iddia edilmişti. Anne ve oğul, ilerleyen süreçte ABD'de yakalanmıştı.

12 YIL HAPİS İSTEMİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Timur Cihantimur hakkında, olay tarihinde çocuk yaşta olması da dikkate alınarak, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.