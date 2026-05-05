Timsah helikopterle yakalandı! Midesinden çıkanlar şoke etti: Yakın zamanda yediği belli, tam 6 çift ve 1 yüzük

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 16:18 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 16:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güney Afrika'da selde kaybolan iş insanı Gabriel Batista'nın, helikopter destekli operasyonla vurulan bir timsahın midesinde bulunduğundan şüpheleniliyor. Timsahın karnından çıkan insan uzuvları ve bir yüzük sonrası kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Yetkililer, mideden çıkan çok sayıda ayakkabının bölgede başka kayıp ya da saldırı vakalarına işaret edebileceğini değerlendiriyor.

İngiltere merkezli The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde sel sularına kapılarak kaybolan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'nın, Komati River çevresinde vurularak çıkarılan dev bir timsahın midesinde bulunduğundan şüpheleniliyor. Polis helikopter destekli operasyonla öldürülen timsahın karnını açtığında kopmuş insan uzuvları ile Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzük bulurken, kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı.

Yetkililer ayrıca timsahın midesinden altı çift farklı ayakkabı çıktığını, bunun da yırtıcının bölgede daha önce başka boğulma ya da saldırı vakalarıyla bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Habere göre, 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'nın Güney Afrika'da sel sularına kapıldıktan sonra bir timsah tarafından yenildiğinden şüpheleniliyor. Olay, ülkenin Mpumalanga eyaletinde bulunan Komati Nehri çevresinde yaşandı.

SEL SULARI ÖLÜM GETİRDİ Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, trajedi geçen pazartesi günü Batista'nın oteline ulaşmak için sular altında kalan alçak bir köprüden geçmeye çalışmasıyla başladı. Şiddetli akıntının, iş insanının kullandığı 4x4 Ford Ranger aracı sürükleyerek kayalıklara taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, Batista'nın araçtan inerek güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştığını ancak güçlü akıntının kendisini sürükleyerek nehir boyunca Mozambik sınırına kadar götürdüğünü değerlendiriyor.

Polis ve vahşi yaşam ekipleri, bölgede çok sayıda timsahın çamurlu adalar ve kumluk kıyılarda pusuda beklediğini belirtti. Batista'nın bu yırtıcılardan birine av olmuş olabileceği ihtimali üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Dört gün boyunca insansız hava araçlarıyla takip edilen büyük bir timsah, şüpheli davranışları nedeniyle hedef alındı.