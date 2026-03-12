The Traitors Türkiye ne zaman başlayacak, konusu ne? Yarışmacılar belli oldu
Dünya genelinde farklı ülkelerde yayınlanan strateji temalı yarışma formatı The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği programın çekimleri Brezilya'da gerçekleştirildi. Yarışmada spor, sanat ve sosyal medya dünyasından isimler yer alırken, formatta yarışmacılar gizli şekilde "Hainler" ve "Masumlar" olarak iki gruba ayrılarak strateji temelli bir mücadele yürütüyor.
Uluslararası televizyon formatı The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programın Türkiye çekimlerinin Brezilya'da gerçekleştirildiği paylaşıldı. Yarışmanın sunuculuğunu Giray Altınok üstleniyor. Programın Kanal D ekranlarında yayınlanacağı belirtilirken ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.
YARIŞMANIN FORMATI NE?
The Traitors Türkiye, "ihanet" ve "sadakat" teması üzerine kurulu bir yarışma formatına dayanıyor. Programda yarışmacılar gizli şekilde iki gruba ayrılıyor: Hainler (Traitors) ve Masumlar (Faithfuls).
Hainlerin kim olduğu yalnızca kendileri tarafından biliniyor. Masumlar, aralarındaki hainleri tespit ederek oyun dışı bırakmaya çalışırken; hainler kimliklerini gizleyerek masumları eleme stratejisi yürütüyor.
Yarışmacılar aynı zamanda çeşitli görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütüyor. Programın ilerleyen bölümlerinde yapılacak oylamalar ve alınan kararlar, yarışmada kalacak isimleri belirliyor.
THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI
Giray Altınok'un sunumuyla ekranlara gelecek yarışmada farklı alanlardan isimler yer alıyor. Yarışmanın açıklanan yarışmacıları şöyle:
- Pascal Nouma
- Yiğit Poyraz
- Yusuf Güney
- Ayliz Yaşar
- Cem Avnayim
- Emir Elidemir
- Emre Uzunboy
- İlkay Buharalı
- Hülya Uğur
- Melih Kunukçu
- Mert Öztürk
- Öykü Berkan
- Özgür Balakar
- Saadet Özsırkıntı
- Selim Yuhay
Programın yayın tarihiyle ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.