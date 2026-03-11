Tek kullanımlık plastik devri kapanıyor! İşte yasaklanacak ürünler

AB, 2019 yılında kabul edilen "Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi" ile belirli tek kullanımlık plastik ürünlerin 27 AB ülkesinde piyasaya sürülmesini yasaklama veya sıkı biçimde sınırlama yükümlülüğü getirdi. Türkiye de bu kapsamda tüm paydaşlarla eş güdüm içinde yeni bir yönetmelik için hazırlık yapıyor

1.5 MİLYAR TL TASARRUF

Yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle birlikte yıllık 1.5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salımı engellenecek, yıllık yaklaşık 1.5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek. Bakanlık yeni yönetmelik için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile bir araştırma yaparak vatandaşların tek kullanımlık plastik ürünlere karşı tutumlarını inceledi.

Araştırmaya göre, bireylerin yüzde 77.65'i günlük hayatlarında tek kullanımlık plastikleri daha az kullanmayı destekliyor. Yine vatandaşların yüzde 80.12'si söz konusu plastik ürünlerin yerine metal, porselen, seramik gibi çok defa kullanılabilen ürünlerin kullanımına da sıcak bakıyor.

2022'DE 709 BİN TON ÜRÜN TÜKETİLDİ

2022 yılında Türkiye'de 2 bin 858 ton kulak pamuğu çubuğu, 32 bin 406 ton çatal kaşık, 25 bin 584 ton tabak, 10 bin 234 ton pipet, 5 bin 117 ton plastik karıştırıcı, 63 bin ton gıda kabı, 120 bin ton plastik bardak, 155 bin 935 ton plastik içecek şişesi gibi ürünlerden oluşan toplam 709 bin 348 ton tek kullanımlık plastik ürün tüketildi. Tek kullanımlık plastik tüketimi ilerleyen yıllarda giderek arttı.

42 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Türkiye, 2019 yılında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile 2019-2025 yıllarında plastik poşet kaynaklı 3 milyon 90 bin 586 ton plastik atığnı oluşumu engellendi. Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali de önlenmiş oldu ve yaklaşık 42.1 milyar lira tasarruf edildi. Yaklaşık 252 bin 761 ton sera gazı emisyon salımı da engellendi.