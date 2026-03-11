Tek kullanımlık plastik devri kapanıyor! İşte yasaklanacak ürünler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi kapsamında tek kullanımlık plastik ürünleri piyasadan tamamen kaldıracak yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Taslak aşaması tamamlanan düzenleme ile pipetten plastik tabağa, çatal-kaşıktan gıda kaplarına kadar pek çok ürünün satışı son bulacak.
Sıfır Atık Hareketi kapsamında tarihi çevre projelerini bir bir hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ses getirecek bir hamleye daha hazırlanıyor.
Tek kullanımlık plastik ürünleri piyasadan tamamen kaldıracak olan yeni yönetmeliğin taslağı büyük oranda tamamlanırken, tüm detaylar önümüzdeki günlerde kurum görüşlerine açılacak. STK ve sektör temsilcilerinin görüşleri alındıktan sonra yönetmeliğe son şekli verilecek.
HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Tek kullanımlık plastik ürünlerden ilk etapta çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabaklar, genleştirilmiş polistirenden (EPSköpük) gıda kapları, içecek kapları ve içecek bardakları, tamamen plastikten mamul içecek bardakları, içecek karıştırıcıları, tamamen plastikten mamul gıda kapları, pamuklu çubuklar ve pipetlerin piyasaya arzı son bulacak. Bunların yerine doğa dostu cam, porselen, ahşap ve karton gibi alternatifler ön plana çıkarılacak.
BAZILARINA KISITLAMA
İlerleyen süreçte kısmen plastikten mamul içecek bardakları, kısmen plastikten mamul gıda kapları, ebat ve ağırlıktan bağımsız kargo poşetleri, ıslak mendiller ve ıslak yüzey temizleme havlularının da tüketiminin azaltılması için kısıtlama ve işaretleme gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Dünya genelinde üretilen plastiklerin yaklaşık yüzde 40'ı tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Yüzyıllarca yok olmayan plastik atıkların doğal yaşama verdiği zararın önüne geçmek için hükümetler yeni politikalar geliştiriyor.