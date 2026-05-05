Tatil planı yapanlar dikkat: Erken rezervasyon süresi mayıs sonuna kadar uzayabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Küresel ve bölgesel gelişmelere rağmen iç turizmde hareketliliğin süreceğini belirten sektör temsilcileri, otel tatillerine yönelik erken rezervasyon kampanyalarının bu yıl mayıs sonuna uzayabileceğini ifade ediyor. Rehberli turlara talebin yüksek olduğu belirtilirken, iç pazarda daralma beklenmiyor.

Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden ülkedeki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunuyor. Rehberli bölgesel turlara talebin sürdüğünü belirten sektör temsilcileri, otel tatili için erken rezervasyon süresinin uzatılabileceğini aktarıyor.

Acentelerin iç turizm pazarını canlı tutmasındaki önemli unsurlar arasında gösterilen ve en geç nisan ayının ortasına kadar devam eden "erken rezervasyon" fırsatının bu yıl mayıs sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

TURLARA YOĞUN İLGİ VAR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya turizminin karışık bir dönemden geçtiğini söyledi. Sarıtaş, Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu krizi fırsata çevirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da turizm açısından etkileyen bir durum. Kısa vadede düzeltmek zor ancak uzun vadede Türkiye bu sorunun üstesinden gelir. Türk turizmciler bu tarz problemlere alışık" dedi.

Karadeniz'in geçen yıllarda en çok Katar, Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden turist aldığını belirten Sarıtaş, bu yıl söz konusu pazardan turist çekme konusunda zorlanılabileceğini ifade etti. Turizmcilerin iç turizme yönelmeye başladığını kaydeden Sarıtaş, "Oteller kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyon süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor, Karadeniz'deki oteller de faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Türk turizmine yönelik olumsuz reklamlar yapılmasına rağmen rehberli turların yüksek doluluk oranlarına ulaştığını ifade eden Sarıtaş, şunları aktardı:

Turlar şu anda çok iyi, hatta tam kapasite çalışıyor. Karadeniz ve Güneydoğu turlarında doluluk oranları oldukça yüksek. İç pazarda bir daralma beklemiyorum, aksine hareketlilik artabilir. İnsanlar yaşanan stres ortamından uzaklaşmak için seyahate daha fazla yönelebilir. Ayrıca yurt dışı tanıtım faaliyetleri de sürüyor. Özellikle Avrupa pazarında önemli fırsatlar var. Macaristan ve Polonya gibi ülkelerden bu sezon ciddi turist geleceğine inanıyorum.

İÇ PAZAR TÜM OTELLERİ DOLDURMAYA YETMİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Saymanı ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman ise küresel gelişmeler karşısında turizmcilerin hızlı manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve sorunlara kısa sürede çözüm üretebildiklerini belirtti. Orta Doğu'da barış ortamının oluşmasının turizme olumlu yansıyacağını belirten Akman, şunları kaydetti:

Turizmcilerin B planları da var. İç pazar önemli ancak tüm otelleri doldurmaya genelde yetmiyor, otellerin yaklaşık yüzde 10'unu kurtarıyor. Uçak bilet fiyatlarının artması durumunda acentelerin tur düzenlemesi zorlaşabilir, bu da otelcileri olumsuz etkiler.

Devletin sağlayacağı desteklerle bu sürecin aşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e düşürülerek 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanacak olması da sektör açısından olumlu bir gelişme.

