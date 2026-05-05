Tatil planı yapanlar dikkat: Erken rezervasyon süresi mayıs sonuna kadar uzayabilir

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Küresel ve bölgesel gelişmelere rağmen iç turizmde hareketliliğin süreceğini belirten sektör temsilcileri, otel tatillerine yönelik erken rezervasyon kampanyalarının bu yıl mayıs sonuna uzayabileceğini ifade ediyor. Rehberli turlara talebin yüksek olduğu belirtilirken, iç pazarda daralma beklenmiyor.

Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden ülkedeki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunuyor. Rehberli bölgesel turlara talebin sürdüğünü belirten sektör temsilcileri, otel tatili için erken rezervasyon süresinin uzatılabileceğini aktarıyor.

Acentelerin iç turizm pazarını canlı tutmasındaki önemli unsurlar arasında gösterilen ve en geç nisan ayının ortasına kadar devam eden "erken rezervasyon" fırsatının bu yıl mayıs sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

TURLARA YOĞUN İLGİ VAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya turizminin karışık bir dönemden geçtiğini söyledi. Sarıtaş, Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu krizi fırsata çevirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da turizm açısından etkileyen bir durum. Kısa vadede düzeltmek zor ancak uzun vadede Türkiye bu sorunun üstesinden gelir. Türk turizmciler bu tarz problemlere alışık" dedi.

Karadeniz'in geçen yıllarda en çok Katar, Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden turist aldığını belirten Sarıtaş, bu yıl söz konusu pazardan turist çekme konusunda zorlanılabileceğini ifade etti. Turizmcilerin iç turizme yönelmeye başladığını kaydeden Sarıtaş, "Oteller kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyon süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor, Karadeniz'deki oteller de faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.