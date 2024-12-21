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Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

2024 yılının son günlerine girilirken, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların taşıt kredisinin faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar, yeni yıl öncesi taşıt kredisi kampanyaları ve cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, en uygun faizli taşıt kredisi veren bankaları araştırıyor. İşte, kamu ve özel bankaların taşıt kredisi taksit tabloları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:38
Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

Bankalar, yılın son fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını açıkladı. Yeni yıl öncesinde vatandaşlar, kredi faiz oranlarını sık sık araştırıyor. Faiz oranları ve ödeme planları bütçe açısından büyük önem taşıyor. Doğru finansman seçeneği belirlemek ödeme kolaylığı sağlıyor. Taşıt kredilerinde Vakıf Katılım Bankası 3 ay erteleme seçeneği ile dikkat çekiyor. Peki hangi bankalar hangi faiz oranları ile taşıt kredisi veriyor? İşte 36 ay vadeli 400.00 TL'lik taşıt kredisinin faiz oranları ve taksit tabloları…

Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

Taşıt Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Tabloları

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı. %3,62

Aylık Taksit: 23.268,11 TL

Toplam Ödeme: 839.951 TL

Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

Akbank

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 873.115 TL

Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

Vakıf Katılım

3 Ay Ertelemeli

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Ödeme: 878.637 TL

Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

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