Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!
2024 yılının son günlerine girilirken, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların taşıt kredisinin faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar, yeni yıl öncesi taşıt kredisi kampanyaları ve cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, en uygun faizli taşıt kredisi veren bankaları araştırıyor. İşte, kamu ve özel bankaların taşıt kredisi taksit tabloları!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:38