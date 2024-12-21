Taşıt kredisinde ödeme planları güncellendi! Taşıt kredisi faiz oranları ve taksit tabloları!

Bankalar, yılın son fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını açıkladı. Yeni yıl öncesinde vatandaşlar, kredi faiz oranlarını sık sık araştırıyor. Faiz oranları ve ödeme planları bütçe açısından büyük önem taşıyor. Doğru finansman seçeneği belirlemek ödeme kolaylığı sağlıyor. Taşıt kredilerinde Vakıf Katılım Bankası 3 ay erteleme seçeneği ile dikkat çekiyor. Peki hangi bankalar hangi faiz oranları ile taşıt kredisi veriyor? İşte 36 ay vadeli 400.00 TL'lik taşıt kredisinin faiz oranları ve taksit tabloları…