Taksiciler için dijital vergi dönemi: Yolculuk bilgileri sisteme bildirilecek, son tarih 30 Mayıs
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar GİB'e iletilmesi gerekiyor.
Taksi sektöründe dijital vergi sürecine yönelik yeni adımlar atıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayımladığı teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksicilere yönelik bildirim süreçlerinin detayları netleşti.
7 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan "Uygulama Üzerinden Taksi Çağırma Hizmeti Verenlerin Gerçekleştireceği Bildirimlere İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar Kullanıcı Kılavuzu"nda uygulama üzerinden hizmet veren taksicilerle ilgili bildirim süreçlerine yer verildi.
KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR
Kılavuza göre düzenlemenin temel amacı, uygulama üzerinden gerçekleştirilen taksi yolculuklarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemine aktarılması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi.
Yeni sistem kapsamında uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren şirketler, sistemlerinde kayıtlı taksicilere ait bilgileri Dijital Vergi Dairesi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek.
TAKSİCİLER NELERİ BİLDİRMEK ZORUNDA?
Kılavuzda yer alan bilgilere göre sisteme öncelikle şu veriler aktarılacak:
• T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
• Araç plaka bilgisi
• Cep telefonu numarası
• Sözleşme tarihi
• IBAN bilgisi
Bu bilgilerin uygulamaya kayıt tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gerekecek.