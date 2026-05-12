Taksiciler için dijital vergi dönemi: Yolculuk bilgileri sisteme bildirilecek, son tarih 30 Mayıs

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar GİB'e iletilmesi gerekiyor.

Taksi sektöründe dijital vergi sürecine yönelik yeni adımlar atıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayımladığı teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksicilere yönelik bildirim süreçlerinin detayları netleşti.

7 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan "Uygulama Üzerinden Taksi Çağırma Hizmeti Verenlerin Gerçekleştireceği Bildirimlere İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar Kullanıcı Kılavuzu"nda uygulama üzerinden hizmet veren taksicilerle ilgili bildirim süreçlerine yer verildi.

KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Kılavuza göre düzenlemenin temel amacı, uygulama üzerinden gerçekleştirilen taksi yolculuklarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemine aktarılması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi.

Yeni sistem kapsamında uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren şirketler, sistemlerinde kayıtlı taksicilere ait bilgileri Dijital Vergi Dairesi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek.

TAKSİCİLER NELERİ BİLDİRMEK ZORUNDA?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre sisteme öncelikle şu veriler aktarılacak:

• T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
• Araç plaka bilgisi
• Cep telefonu numarası
• Sözleşme tarihi
• IBAN bilgisi

Bu bilgilerin uygulamaya kayıt tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gerekecek.

SON TARİH 30 MAYIS 2026

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre, Tebliğin yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla uygulamada aktif olan taksicilere ait bilgilerin en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar elektronik ortamda GİB'e bildirilmesi gerekiyor.

Kılavuzda ayrıca, 13 Şubat 2026 ile bildirim ekranlarının açıldığı 6 Mayıs 2026 arasında yapılması gereken ancak henüz yapılmayan bildirimler için 15 günlük başlangıç süresinin 6 Mayıs 2026 olarak kabul edileceği belirtildi. 4 Mayıs 2026 sonrasında sisteme kayıt olan uygulamalarda ise 15 günlük sürenin kayıt tarihinden itibaren başlayacağı ifade edildi.

TAKSİ MALİ CİHAZI ZORUNLULUĞU

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de "Taksi Mali Cihazı" uygulaması oldu. 13 Şubat 2026 tarihli 591 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte taksilerde, taksimetreyle bağlantılı çalışacak veya taksimetre özelliği taşıyan Taksi Mali Cihaz kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu sistemle birlikte taksi yolculuklarına dair mali kayıtların dijital ortamda oluşturulması hedefleniyor.

BİLDİRİMLER DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kılavuza göre bildirim işlemleri "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme girişler Dijital Vergi Dairesi kullanıcı bilgileri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bildirim ekranı üzerinden daha önce yüklenen kayıtların görüntülenebileceği, güncellenebileceği veya silinebileceği belirtildi. Ayrıca listelerin Excel ya da PDF formatında indirilebileceği ifade edildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYANLARA CEZA UYGULANABİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı, belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya bildirim yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu kapsamındaki ceza hükümlerinin uygulanacağını açıkladı.

