Taksiciler için dijital vergi dönemi: Yolculuk bilgileri sisteme bildirilecek, son tarih 30 Mayıs

SON TARİH 30 MAYIS 2026 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre, Tebliğin yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla uygulamada aktif olan taksicilere ait bilgilerin en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar elektronik ortamda GİB'e bildirilmesi gerekiyor.

Kılavuzda ayrıca, 13 Şubat 2026 ile bildirim ekranlarının açıldığı 6 Mayıs 2026 arasında yapılması gereken ancak henüz yapılmayan bildirimler için 15 günlük başlangıç süresinin 6 Mayıs 2026 olarak kabul edileceği belirtildi. 4 Mayıs 2026 sonrasında sisteme kayıt olan uygulamalarda ise 15 günlük sürenin kayıt tarihinden itibaren başlayacağı ifade edildi.

TAKSİ MALİ CİHAZI ZORUNLULUĞU Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de "Taksi Mali Cihazı" uygulaması oldu. 13 Şubat 2026 tarihli 591 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte taksilerde, taksimetreyle bağlantılı çalışacak veya taksimetre özelliği taşıyan Taksi Mali Cihaz kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu sistemle birlikte taksi yolculuklarına dair mali kayıtların dijital ortamda oluşturulması hedefleniyor.

BİLDİRİMLER DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK Kılavuza göre bildirim işlemleri "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme girişler Dijital Vergi Dairesi kullanıcı bilgileri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bildirim ekranı üzerinden daha önce yüklenen kayıtların görüntülenebileceği, güncellenebileceği veya silinebileceği belirtildi. Ayrıca listelerin Excel ya da PDF formatında indirilebileceği ifade edildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYANLARA CEZA UYGULANABİLECEK Gelir İdaresi Başkanlığı, belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya bildirim yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu kapsamındaki ceza hükümlerinin uygulanacağını açıkladı.