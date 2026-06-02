Süresiz nafakaya yasal sınır geliyor: Evlilik süresine göre ödeme modeli gündemde

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer süresiz nafaka uygulaması yeniden Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınıyor. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'ndaki "süresiz olarak" ifadesinin iptaline yönelik başvuruyu 4 Haziran'da esastan görüşecek. Öte yandan AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi öngörülüyor.

Süresiz nafaka uygulaması 4 Haziran Perşembe günü Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) toplantısında masaya gelecek. AYM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AYM Genel Kurulu perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki "süresiz" ifadesinin iptaline dair başvurusunu esastan görüşecek.

GÖZLER AYM'NİN 4 HAZİRAN'DA VERECEĞİ KARARDA

Sabah'ta yer alan habere göre Tartışmaların odağındaki süresiz nafaka ifadesi Türk Medeni Kanunu'nun "nafaka"yı düzenleyen 175. maddesinde yer alıyor. Söz konusu maddede, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri bulunuyor.

Süresiz ifadesi ise bir süredir tartışmaların odağında yer alıyor. Tamamen kaldırılmasını düşünenler veya belirli şartlara bağlanması gerektiğini ifade edenler bulunuyor. Süresiz ifadesi daha önce Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından AYM'ye taşınmıştı. Yüksek Mahkeme bu çerçevede 4 Haziran'daki toplantıda başvuruyu esastan ele alarak karara bağlayacak.

SÜRESİZ NAFAKAYA SÜRE SINIRI

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor. Bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi de masada bulunuyor.

Nafakanın kesilmesiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetin giderilmesi için sosyal yardım yoluna gidilebileceği ifade ediliyor. Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

TASLAKTA NELER VAR?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürelerin sonunda ise nafakanın sona erdirilmesi planlanıyor.

MEVCUT KANUNDA NAFAKA NASIL TANIMLANIYOR?

Türkiye'de farklı amaçlara hizmet eden birkaç nafaka türü bulunuyor. Eş için ödenen nafaka, çocuk için yetişkin olana dek ödenen nafaka ve diğer aile bireyleri için talep edilen yardım nafakası bunlardan bazıları.

Boşanma davası sürerken ekonomik olarak zayıf tarafın ve çocukların mağdur olmamasını sağlamak amacıyla geçici bir tedbir nafakası da uygulanabiliyor. Bu nafaka türü boşanma kesinleşince sona eriyor. Eğer eş çalışmıyorsa, çocuğun bakımını üstleniyorsa ve geliri diğerinden ciddi ölçüde düşükse dava süresince tedbir nafakası uygulanıyor.

Türkiye'de en çok eşe ödenen yoksulluk nafakası tartışmalara konu oluyor. Bu nafakanın şartlarının oluşabilmesi için nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksullaşacak olması gerekiyor.

Ayrıca boşanmada karşı tarafa göre daha az kusurlu olması ve diğer eşin ödeme gücünün bulunması gerekiyor. Kanunlarda bu nafaka türü için herhangi bir yıl sınırı bulunmuyor. Yine de bu durum yoksulluk nafakasının ömür boyu ve her koşulda devam edeceği anlamına gelmiyor.

HANGİ DURUMLARDA NAFAKA KESİLİYOR?

Örneğin nafaka alan kişinin yeniden evlenmesi durumunda yoksulluk nafakası kendiliğinden sona eriyor.

Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla;

  • Fiilen evli gibi yaşama,
  • Yoksulluğun ortadan kalkması,
  • Düzenli gelir elde edilmesi,
  • Haysiyetsiz yaşam iddiasının ispat edilmesi,
  • Nafaka yükümlüsünün ödeme gücünü kaybetmesi

gibi durumlarda nafakaya son veriliyor.

