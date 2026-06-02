Süresiz nafakaya yasal sınır geliyor: Evlilik süresine göre ödeme modeli gündemde
Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer süresiz nafaka uygulaması yeniden Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınıyor. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'ndaki "süresiz olarak" ifadesinin iptaline yönelik başvuruyu 4 Haziran'da esastan görüşecek. Öte yandan AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi öngörülüyor.
Süresiz nafaka uygulaması 4 Haziran Perşembe günü Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) toplantısında masaya gelecek. AYM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AYM Genel Kurulu perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki "süresiz" ifadesinin iptaline dair başvurusunu esastan görüşecek.
GÖZLER AYM'NİN 4 HAZİRAN'DA VERECEĞİ KARARDA
Sabah'ta yer alan habere göre Tartışmaların odağındaki süresiz nafaka ifadesi Türk Medeni Kanunu'nun "nafaka"yı düzenleyen 175. maddesinde yer alıyor. Söz konusu maddede, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri bulunuyor.
Süresiz ifadesi ise bir süredir tartışmaların odağında yer alıyor. Tamamen kaldırılmasını düşünenler veya belirli şartlara bağlanması gerektiğini ifade edenler bulunuyor. Süresiz ifadesi daha önce Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından AYM'ye taşınmıştı. Yüksek Mahkeme bu çerçevede 4 Haziran'daki toplantıda başvuruyu esastan ele alarak karara bağlayacak.
SÜRESİZ NAFAKAYA SÜRE SINIRI
Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor. Bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi de masada bulunuyor.