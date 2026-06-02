Süresiz nafakaya yasal sınır geliyor: Evlilik süresine göre ödeme modeli gündemde

Nafakanın kesilmesiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetin giderilmesi için sosyal yardım yoluna gidilebileceği ifade ediliyor. Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

TASLAKTA NELER VAR? AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürelerin sonunda ise nafakanın sona erdirilmesi planlanıyor.

MEVCUT KANUNDA NAFAKA NASIL TANIMLANIYOR? Türkiye'de farklı amaçlara hizmet eden birkaç nafaka türü bulunuyor. Eş için ödenen nafaka, çocuk için yetişkin olana dek ödenen nafaka ve diğer aile bireyleri için talep edilen yardım nafakası bunlardan bazıları.