İstanbul'da sosyal medya randevusu dehşetle bitti! Eve çağırdığı kadının eşi pusu kurdu

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 14:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadını evine davet eden 24 yaşındaki Ali Ç., hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen kadının ardından içeri giren öfkeli eş tarafından feci şekilde darp edilen ve eşyaları gasp edilen genç adamın şikayeti üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Şüpheliler, polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Olay, 21 Nisan Salı günü saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ç., sosyal medyada tanıştığı Meltem G.'yi evine davet etti. İkili birlikteyken, Meltem G. eve eşi Ali G. ile S.T.'yi çağırdı.

Eve giren 2 kişi, Ali Ç.'yi darbederek 20 bin lirayla, 2 cep telefonu ve kişisel eşyalarını aldı. Şüpheliler daha sonra Meltem G. ile birlikte evden ayrıldı. Olayın ardından Ali Ç. polise giderek tanımadığı bir kadın tarafından gasbedildiğini söyleyip şikayetçi oldu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çalışmalarda şüphelilerin olay yerine hafif ticari araçla geldikleri tespit edildi. Ekipler aracın plakasını belirleyerek sürücüsüne ulaştı. Sürücüyle yapılan görüşmede, korsan taksi olarak çalıştığı ve araçla aldığı 3 kişiyi otele bıraktığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu otele operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER OTELDE YAKALANDI Operasyonda Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalarda yapılan aramalarda Ali Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen 13 bin 910 lira nakit para, 2 cep telefonu, kişisel eşyaların bulunduğu 2 valiz, motosiklete ait ruhsat ve anahtarlar ele geçirildi. Aramalarda 1,3 gram metamfetamin de bulundu.