Sonuçlar için geri sayım: Gençlere 500 bin TL evlilik desteği sağlanacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında 300 genç çifte toplam 500 bin lira tutarında çeyiz desteği sağlayacak. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 40 bini aşkın başvuru arasından 1875 çift için sosyal inceleme sürecine geçildiğini duyurdu. Peki evlilik desteği kimlere verilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında genç çiftlere sağlanacak evlilik desteğine dair açıklamalarda bulundu. Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Arpaguş, proje kapsamında Türkiye genelinde 300 genç çifte 500 bin lira tutarında çeyiz desteği sağlanacağını söyledi.

"AİLE KURUMU CİDDİ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA"

Konuşmasında aile kurumunun çeşitli sosyal ve kültürel tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Arpaguş, özellikle yeni medya mecraları üzerinden aile yapısını zedeleyen içeriklerin yaygınlaştığını söyledi. Arpaguş, "Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşın boşanma oranlarının artması, söz konusu tehdidin boyutunu ortaya koymaktadır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen "Aile On Yılı" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Arpaguş, TDV'nin de bu kapsamda "İki İnsan Bir Hayat Projesi"ni hayata geçirdiğini ifade etti.

"40 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI"

2 Ocak tarihinde bağışa açılan projeye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Arpaguş, 13-31 Mart tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda 40 bini aşkın başvurunun tamamlandığını açıkladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin 477 çiftin nihai değerlendirmeye alındığını belirten Arpaguş, "1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir" ifadelerini kullandı. Başvuruların adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirildiğini kaydeden Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı il şubeleri tarafından adayların ihtiyaç durumlarının yerinde incelendiğini söyledi.

"BU DESTEK MİLLETİN GELECEĞİNE YATIRIM"

Genç çiftlere sağlanacak desteğin yalnızca maddi yardım olmadığını belirten Arpaguş, "Milli ve manevi değerlerimizle kurulan her yuvanın milletimizin gücünü artıracağına inanıyoruz" dedi. Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyiliği çoğaltma amacıyla yürüttüğü projelerde en büyük güç kaynağının milletin desteği olduğunu da sözlerine ekledi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında yapılan başvuruların sonuçlarının 8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Adaylar, başvuru sonuçlarını kendi kullanıcı panelleri üzerinden takip edebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından sistem üzerinden bilgilendirme yapılması bekleniyor.

KİMLER ÇEYİZ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK?

Proje kapsamında özellikle hayatın yükünü erken yaşta üstlenmek zorunda kalan yetim ve öksüz genç çiftlere öncelik tanındığı belirtildi. Başvuruların değerlendirme sürecinde adayların ekonomik durumları, ihtiyaç düzeyleri ve başvuru şartlarına uygunlukları dikkate alınıyor.

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN ÇİFTLERİ HANGİ SÜREÇ BEKLİYOR?

Hak sahibi çiftler için ilk aşamada çevrim içi "Evlilik Okulu Seminerleri" düzenlenecek. Seminer sürecinin ardından 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülüklerde kıydıran çiftler, proje kapsamında sağlanacak 500 bin liralık çeyiz desteğinden yararlanabilecek.

ÇEYİZ DESTEĞİ NE KADAR?

Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlere toplam 500 bin lira tutarında çeyiz desteği sağlanacak. Destekle birlikte maddi imkansızlıklar nedeniyle evlilik sürecinde zorlanan genç çiftlerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

