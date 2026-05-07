Sonuçlar için geri sayım: Gençlere 500 bin TL evlilik desteği sağlanacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında 300 genç çifte toplam 500 bin lira tutarında çeyiz desteği sağlayacak. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 40 bini aşkın başvuru arasından 1875 çift için sosyal inceleme sürecine geçildiğini duyurdu. Peki evlilik desteği kimlere verilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında genç çiftlere sağlanacak evlilik desteğine dair açıklamalarda bulundu. Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Arpaguş, proje kapsamında Türkiye genelinde 300 genç çifte 500 bin lira tutarında çeyiz desteği sağlanacağını söyledi.

"AİLE KURUMU CİDDİ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA" Konuşmasında aile kurumunun çeşitli sosyal ve kültürel tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Arpaguş, özellikle yeni medya mecraları üzerinden aile yapısını zedeleyen içeriklerin yaygınlaştığını söyledi. Arpaguş, "Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşın boşanma oranlarının artması, söz konusu tehdidin boyutunu ortaya koymaktadır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen "Aile On Yılı" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Arpaguş, TDV'nin de bu kapsamda "İki İnsan Bir Hayat Projesi"ni hayata geçirdiğini ifade etti.

"40 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI" 2 Ocak tarihinde bağışa açılan projeye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Arpaguş, 13-31 Mart tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda 40 bini aşkın başvurunun tamamlandığını açıkladı.