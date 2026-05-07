Sokakta yaralı halde buldu: İnsanlardan korkan köpeğini sırtında taşıyor

Trabzon'da yaşayan 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu, sokakta yaralı halde bulunup sahiplendiği "Kukuli" isimli köpeğini insanlardan korktuğu için sırtında taşıyarak gezdiriyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu'nun, "Kukuli" isimli köpeğiyle kurduğu bağ görenlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 6 yıl önce kızının sokakta yaralı halde bulduğu köpek, veterinerde yapılan tedavisinin ardından Hatipoğlu tarafından sahiplenildi. "Kukuli" adı verilen köpek kısa sürede ailenin bir parçası haline geldi.

TEK İZİN GÜNÜNÜ KUKULİ'YLE GEÇİRİYOR Bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Hatipoğlu, haftanın tek izin gününü can dostuyla geçiriyor. Ancak ikiliyi farklı kılan detay ise Kukuli'nin sokakta insanlardan korkması nedeniyle Hatipoğlu'nun onu sırtında taşıması oldu.

Hatipoğlu, daha önce şiddet gördüğünü düşündüğü köpeğinin dışarıda kendisini güvende hissetmesi için onu battaniyeye sararak sırtında gezdirmeye başladı. Trabzon sokaklarında ortaya çıkan bu görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

"ÇOCUK GİBİ SIRTIMDA GEZİYOR" Kukuli ile arasında güçlü bir bağ oluştuğunu söyleyen Pakize Hatipoğlu, "Kızım onu sokakta bulduğunda çok kötü durumdaydı. Yaralıydı, enfeksiyonu vardı. Tedavisini yaptırdıktan sonra yanıma aldım. Haftada bir gün iznim oluyor. Onda da Kukuli'yi sırtıma alıp geziyorum. Çocuk gibi sırtımda geziyor" dedi.