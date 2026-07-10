Şöhreti diş hekimliği için terk etti! Yeşilçam'ın yakışıklısı Sertan Acar'ın son hali

70'li yıllarda "Ayşecik" filmlerinin yakışıklı oyuncusu olarak hafızalara kazınan Sertan Acar, kısa süren sinema kariyerine rağmen Yeşilçam'da iz bırakan isimlerden biri oldu. Sadece 2,5 yıl oyunculuk yapan ve ardından diş hekimliğine yönelen Acar, şimdilerde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hayvanlar ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın'a "Battal Gazi'nin İntikamı" filminde eşlik eden Acar, kısa süren kariyerinde hem rolleri hem de yakışıklılığıyla dönemin dikkat çeken oyuncuları arasına girdi.

Sertan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı "Ayşecik" filmleriyle beyaz perdeye adım attı. Pek çok yapımda Değirmencioğlu'nun partneri olan Acar, 1971-1973 yılları arasında toplam 6 filmde rol aldı.

"Bir aralık ayında Zeynep ve kuzeni beni üniversitenin çay partisine davet etti. Karaköy İskelesi'nden Kadıköy vapuruna binerken Zeynep bir anda denize düştü. Ben de onu denizden çıkarıp kurtardım."

Acar, ağabeyi Serkan Acar'ın o dönem Zeynep Değirmencioğlu ile flört ettiğini belirterek, hayatını değiştiren olayın bir vapur yolculuğu sırasında yaşandığını söylemişti.

Yemek sırasında Aram Gülyüz'ün kendisine "Yanında fotoğrafın var mı, sinemada oynar mısın?" diye sorduğunu anlatan Sertan Acar, ilk başta oyunculuğa sıcak bakmadığını dile getirmişti.

Acar, o anları şu sözlerle anlatmıştı:

"O zaman sinemada oynamak inanılmaz bir şeydi. 'Yapamam, bunun dersi vardır falan' dedim. Zeynep'in babası Hamdi Bey, 'Aram, bir deneme filmi çekelim' dedi. Aram Gülyüz ise 'Ben seni oynatırım. Deneme filmine de gerek yok' dedi. Ve her şey o gün başladı."

İLK FİLMİNDE EDİZ HUN VE ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU İLE ROL ALDI

Sertan Acar'ın ilk filmi "Bahar Çiçeği" oldu. Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaşan Acar, filmde hava harp okulu öğrencisini canlandırdı.

Oyunculuk konusunda hiçbir tecrübesi olmadığını belirten Acar, setteki oyuncuların kendisine büyük destek verdiğini söylemişti.

CÜNEYT ARKIN SETTE DERSLERİNE YARDIM ETTİ

O dönem diş hekimliği öğrencisi olan Sertan Acar, film setlerinde boş bulduğu her an ders çalışıyordu. Yönetmen Aram Gülyüz'ün bile Acar'ın ders programına göre çekimleri ayarladığı ortaya çıkmıştı.

Acar, Cüneyt Arkın'ın da kendisine derslerinde yardım ettiğini belirterek, "Cüneyt Arkın doktordur. Onun da bana ders çalışırken çok yardımı oldu. İnek tarifi vardır talebelikte, biraz öyleydim" ifadelerini kullanmıştı.