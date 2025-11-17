Viral Galeri Viral Tıkla Sitelerde fahiş aidat dönemi sona eriyor! Artışa TÜFE sınırı

Son yıllarda konut ve ofislerin yer aldığı sitelerdeki aidat ücretleri konusunda yaşanan tartışmaları bitirmesi beklenen 'Tesis Yönetim Yasası' Meclis'e sunuldu. Yeni düzenleme ile beraber fahiş aidat artışlarına fren gelmesi bekleniyor. Aidatlar devlet güvencesi altında olacak. Genel Kurul toplanmadan ya da gerekli kararlar alınmadan aidat artışları TÜFE'yi aşamayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:34
Konutlardan sanayi sitelerine, rezidanslardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme, özellikle son yıllarda vatandaşın en büyük şikâyeti haline gelen fahiş aidat artışlarına sert bir fren getiriyor.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre sadece konutlarda değil, yüz binlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

ENFLASYON ÜSTÜ YASAK
Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık keyfi artış yapamayacak. Özellikle mali yıl geçişlerinde, genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE oranının üzerinde hiçbir artış yapılamayacak.

Eğer site sakinleri ekstra bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda. "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak" maddesi, yasa taslağının en kritik bariyerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

SONUÇLARI AĞIR OLACAK
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yaklaşan Ocak-Şubat dönemindeki yoğun genel kurullara dikkat çekerek şunları söylüyor: "Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu."

