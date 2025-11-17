Sitelerde fahiş aidat dönemi sona eriyor! Artışa TÜFE sınırı

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre sadece konutlarda değil, yüz binlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.