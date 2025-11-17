Sitelerde fahiş aidat dönemi sona eriyor! Artışa TÜFE sınırı
Son yıllarda konut ve ofislerin yer aldığı sitelerdeki aidat ücretleri konusunda yaşanan tartışmaları bitirmesi beklenen 'Tesis Yönetim Yasası' Meclis'e sunuldu. Yeni düzenleme ile beraber fahiş aidat artışlarına fren gelmesi bekleniyor. Aidatlar devlet güvencesi altında olacak. Genel Kurul toplanmadan ya da gerekli kararlar alınmadan aidat artışları TÜFE'yi aşamayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:34