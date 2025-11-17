Bakanlık devrede: Fahiş aidat dönemi bitiyor

17 Kasım 2025, Pazartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş site aidatlar konusunda yeni bir düzenlemeyi Meclis'e sunduklarını ifade etti. Peki, sitelerde aidatların dışında giderler için yönetimler ekstra ücret talep edebilir mi? Bakanlık fahiş site aidatları için hangi çalışmaları yapıyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
