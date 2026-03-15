CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Site bahçesinden dehşet çıktı Tüyler ürperten manzara: Çocuklar korkudan dışarı çıkamıyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sitenin bahçesinde fidan dikerken vatandaşlar, insan kafatası ve iskelet parçaları buldu Kemiklerin polis ekiplerince incelenmek üzere alınmasının ardından mahalle sakinleri, bölgede kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini belirtti. Tedirgin olduklarını söyleyen bir vatandaş da "İlk önce hayvan kemiği zannettik. Çocuklar korkudan dışarı çıkamıyor" şeklinde konuştu.

Duyanları görenleri dehşete düşüren olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Site sakinleri fidan dikmek isterken karşılaştığı manzara ile adeta dehşete düştü.

Güney Mahallesi Tarih Sokak'ta dün site sakinlerinden Gören Özbudak (51), bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti.

İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Site sakinlerinden Gören Özbudak, kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini ve mahallelinin tedirgin olduğunu söyledi. Bahçede yaptıkları çalışma sırasında tesadüfen kemiklere denk geldiklerini anlatan Özbudak, "Dün site sakini bir arkadaşla bahçeye fide ektik. Kablo düzeltecektik. O sırada bir şey fark ettim." dedi.

"HAYVAN KEMİĞİ ZANNETTİM"

"İlk önce hayvan kemiği zannettim, çubukla baktım insan kafatası olduğunu gördüm. Polislere haber verdik. Geldiler kafatasını aldılar. Site sakinleri olarak tedirgin oldular." diyen vatandaş şu şekilde konuştu:

Çocuklar tedirgin oldu, dışarı çıkamıyorlar. Gece işten gelen kadınlar da korkudan bu tarafa doğru bakamıyorlar.

İlk incelemelerde alanın geçmiş yıllarda eski bir mezarlık olabileceği ihtimali üzerinde durulmasına rağmen bu iddiaya katılmadıklarını söyleyen Özbudak sözlerini şu şekilde tamamladı:

Burada eskiden ikamet etmiş yaşlı insanlar var. Ben de 51 yaşındayım, böyle bir şeye şahit olmadım. Çocukluğumda buralarda oynardım. Yaşlı insanlar da burada mezarlık olduğuna dair bir şeye şahit olmadı. Kafa iskeletinden ziyade gövde iskeletleri de dökülmeye başladı. Mahalleli tedirgin oldu.

Site sakinleri, şüphelerin ve korkunun giderilmesi için yetkililerden kapsamlı kazı ve araştırma yapılmasını istedi.

Mobil uygulamalarımızı indirin