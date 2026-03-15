Site bahçesinden dehşet çıktı Tüyler ürperten manzara: Çocuklar korkudan dışarı çıkamıyor

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 22:46 Son Güncelleme: 15 Mart 2026 22:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sitenin bahçesinde fidan dikerken vatandaşlar, insan kafatası ve iskelet parçaları buldu Kemiklerin polis ekiplerince incelenmek üzere alınmasının ardından mahalle sakinleri, bölgede kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini belirtti. Tedirgin olduklarını söyleyen bir vatandaş da "İlk önce hayvan kemiği zannettik. Çocuklar korkudan dışarı çıkamıyor" şeklinde konuştu.

Duyanları görenleri dehşete düşüren olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Site sakinleri fidan dikmek isterken karşılaştığı manzara ile adeta dehşete düştü.

Güney Mahallesi Tarih Sokak'ta dün site sakinlerinden Gören Özbudak (51), bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti.

İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.