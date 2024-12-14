Sırt, bel, boyun ağrısı olanlara 5 mucize besin! Tüm ağrılarınızı dindirecek reçete

3. Zencefil: Doğal İltihap Engelleyici

Zencefil de tıpkı zerdeçal gibi doğal bir anti-inflamatuardır. Osteoartrit ve romatoid artrit gibi eklem hastalıklarına sahip kişiler için rahatlama sağlayabilir. Dr. Patel, "Zencefil, iltihaplanma yollarını engelleyebilir ve bu da eklem ağrılarını hafifletir," diyor. Günlük olarak taze zencefil kullanmak veya zencefil çayı içmek, iltihapla savaşmanın doğal bir yoludur.