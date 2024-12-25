Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! "Rehin tutuluyorum" demişti
Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, kayıp dosyalarını çözmeye devam ediyor. Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve 3 çocuk annesi olan Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Çetinkaya'nın kaybolmasıyla ilgili olarak, olayın odağındaki isim ise İsmail Gezerdi. Müge Anlı bugünkü yayınında cinayet davasına ilişkin son gelişmeyi duyurdu! İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:07