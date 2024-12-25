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Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! "Rehin tutuluyorum" demişti

Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, kayıp dosyalarını çözmeye devam ediyor. Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve 3 çocuk annesi olan Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Çetinkaya'nın kaybolmasıyla ilgili olarak, olayın odağındaki isim ise İsmail Gezerdi. Müge Anlı bugünkü yayınında cinayet davasına ilişkin son gelişmeyi duyurdu! İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:07
Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Rehin tutuluyorum demişti

4 Mayıs 2024'te annesini ziyaret ettikten sonra kaybolan 50 yaşındaki üç çocuk annesi Sevil Çetinkaya'nın kaybolması, ailesinin başvurusu üzerine Müge Anlı ve ekibi tarafından titizlikle araştırılmaya başlanmıştı.

Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Rehin tutuluyorum demişti

GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı 25 Aralık 2024 (bugün) tarihli yayınında Sevil Çetinkaya'nın kaybolmasıyla ilgili cinayet dosyasındaki son gelişmeleri izleyicilerine duyurdu.

Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Rehin tutuluyorum demişti

Anlı, programda yaptığı açıklamada, Sevil Çetinkaya'nın en son görüştüğü kişi olan İsmail Gezer'in dün kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alındığını ve dosyanın artık şüpheli kayıp değil, cinayet dosyası olarak yürütüldüğünü belirtti.

Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Rehin tutuluyorum demişti

Anlı, "Yayınımız ihbar kabul edildi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 6 aylık bir süreç içinde, özel ekip teknik ve fiziki çalışmalarıyla tam 11 farklı ilde araştırmalar yaptı" dedi. Ayrıca, plaka takip sistemi kayıtlarının da titizlikle incelendiği belirtildi.

Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Rehin tutuluyorum demişti

ANLATTIKLARI HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI

Gezer, daha önce Sevil Çetinkaya'yı Afyonkarahisar'a bıraktığını iddia etmişti. Ancak, Çetinkaya'nın annesi Hatice Hanım'ın evinden birlikte ayrıldıkları kiralık araçlar da detaylı bir şekilde incelendi. Gezer'in Afyonkarahisar'da Sevil'i bıraktığını söylediği rahmi ve karısının tamamen hayal ürünü olduğu ortaya çıktı.

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