Sevil Çetinkaya cinayeti: Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! "Rehin tutuluyorum" demişti

Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, kayıp dosyalarını çözmeye devam ediyor. Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve 3 çocuk annesi olan Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Çetinkaya'nın kaybolmasıyla ilgili olarak, olayın odağındaki isim ise İsmail Gezerdi. Müge Anlı bugünkü yayınında cinayet davasına ilişkin son gelişmeyi duyurdu! İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi