Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi'nde kimler tutuluyordu?
Sednaya Hapishanesi, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden dünya gündemine oturdu. Suriye'nin en korkulan cezaevlerinden biri olan Sednaya, yıllarca muhaliflerin, rejime karşı çıkan kişilerin alıkonduğu, sistematik işkencelerin ve yargısız infazların yaşandığı bir cezaevi olarak biliniyor. Şam'ın 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bu cezaevi, Esad rejiminin zulmünü simgeleyen bir sembol haline geldi.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:15