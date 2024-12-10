Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyordu?

İşkence ve İnfazların Merkez Üssü

Hapishanede yaşananlar, işkence ve keyfi infazlar olarak raporlandı. 2011 ile 2015 yılları arasında, her hafta 50'ye yakın mahkumun idam edilmesi, rejimin en bilinen uygulamalarından biri haline geldi. Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, Esad rejimi, burada mahkumlara fiziksel ve psikolojik işkenceler uyguladı. Defalarca yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakım yoksunluğuna maruz kalan mahkumlar, yer altı hücrelerinde adeta ölüme terk edildiler.