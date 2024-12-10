Viral Galeri Viral Tıkla Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi'nde kimler tutuluyordu?

Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi'nde kimler tutuluyordu?

Sednaya Hapishanesi, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden dünya gündemine oturdu. Suriye'nin en korkulan cezaevlerinden biri olan Sednaya, yıllarca muhaliflerin, rejime karşı çıkan kişilerin alıkonduğu, sistematik işkencelerin ve yargısız infazların yaşandığı bir cezaevi olarak biliniyor. Şam'ın 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bu cezaevi, Esad rejiminin zulmünü simgeleyen bir sembol haline geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:15
Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyordu?

Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin en korkulan ve en karanlık işkence üssü olarak biliniyor. 2011'deki ayaklanmaların ardından Esad rejimi güçleri, muhalifleri burada alıkoyarak insanlık dışı işkencelere tabi tutmuştu. Hapishanenin derinliklerinde yaşananlar, yıllar sonra dünya gündemine oturdu ve Suriye'nin korkunç gerçeğini gözler önüne serdi. Peki Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı?

Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyordu?

Sednaya Hapishanesi Nerede?

Sednaya Hapishanesi, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusunda, Sednaya kasabasında yer alıyor. Başlangıçta bir askeri cezaevi olan Sednaya çöken rejimin , Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu bir üsse dönüştü. Rejim, yargısız infazlar gerçekleştiriyor, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta ortalama 50 kişinin topluca idam edilmesi "toplu idam" uygulamasıyla gerçekleşiyordu. Hapishane, yıllarca uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına ve tanık ifadelerine konu oldu.

Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyordu?

İşkence ve İnfazların Merkez Üssü

Hapishanede yaşananlar, işkence ve keyfi infazlar olarak raporlandı. 2011 ile 2015 yılları arasında, her hafta 50'ye yakın mahkumun idam edilmesi, rejimin en bilinen uygulamalarından biri haline geldi. Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, Esad rejimi, burada mahkumlara fiziksel ve psikolojik işkenceler uyguladı. Defalarca yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakım yoksunluğuna maruz kalan mahkumlar, yer altı hücrelerinde adeta ölüme terk edildiler.

Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyordu?

Sednaya'daki Hayat: Yer Altı Hücrelerinden Dünyaya

Hapishanenin 3 katlı olduğu ve içinde yaklaşık 150 bin mahkumun tutulduğu tahmin ediliyor. Rejim, tutukluları yerin üç kat altındaki hücrelere yerleştirerek onlara dünyadan kopmuş bir yaşam biçimi dayattı.

Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyordu?

Tutsaklar, havalandırma eksiklikleri nedeniyle neredeyse boğulma riskiyle karşı karşıya kaldılar. Elektronik kapıların ve güvenlik sistemlerinin hala işlevsel olduğu belirtiliyor. Birçok kişi, yer altı hücrelerinden çıkmayı başaramadan hayatını kaybetti.

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