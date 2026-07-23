Seda Sayan'dan "Mutfaktaki erkek" yorumu: "Sakın inanmayın"

İlişkilere dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, son dönemde sosyal medyada konuşulan "Mutfaktaki erkek" söyleminin kadınların erkekleri mutfağa yönlendirmek için kullandığı tatlı bir yöntem olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, yalnız kalmayı sevmediğini belirtirken, son dönemde tartışılan "dişil enerji" söylemlerine de katılmadığını ifade etti.

İlişkiler hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, Kafa TV'de Sude Belkıs'ın sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, son dönemde sosyal medyada sıkça dile getirilen "Mutfaktaki erkek daha seksi" söylemine farklı bir yorum getirdi.

"KADINLARIN ERKEKLERE KURDUĞU BİR TUZAK" Sayan, bu görüşe inanmadığını belirterek, "Bence buna inanmayın. Bu, kadınların erkeklere kurduğu bir tuzak. 'Gel yemek yap' demenin başka yolu. Sonra da 'Domatesi ne güzel doğradın' diye gaz veriyoruz. Biz kadınlarda biraz böyle tatlı oyunlar vardır." ifadelerini kullandı.

"YALNIZLIKTAN HİÇ HOŞLANMAM" Programda özel hayatına ilişkin de konuşan Seda Sayan, yalnız kalmayı sevmediğini söyledi. Paylaşmayı seven biri olduğunu dile getiren sanatçı, güzel bir yere giderken yanında mutlaka bir arkadaşının olmasını istediğini belirtti. "Ben yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Hiç yalnız kalmadım. Hiçbir şey yapamazsam evlenirim. Bu kafalardan çıkın. Sonu güzel bir yere gitmez. O zaman yalnızlığı seçersin; yalnız kalırsın." sözleriyle yalnızlık konusundaki düşüncelerini paylaştı.

"DİŞİL ENERJİ" TARTIŞMALARINA DA KARŞI ÇIKTI Seda Sayan, son dönemde sosyal medyada gündem olan "Dişil enerjisi yüksek kadın market poşeti taşımaz" söylemini de eleştirdi. Pazara ve markete gitmeyi sevdiğini söyleyen Sayan, "Ben pazara gitmeyi de markete gitmeyi de severim. Sebzemi, meyvemi kendim seçerim. Bunu yapınca dişil kadın olmuyor muyum? Bu söze inanmıyorum." diyerek söz konusu görüşe katılmadığını ifade etti.

ÇAĞLAR ÖKTEN İLE MUTLU EVLİLİK Seda Sayan, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girerek yedinci evliliğini yaptı. Çift arasında 25 yaş farkı bulunmasına rağmen, evlilikleriyle ilgili yapılan yorumlara kulak asmayan ikili, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerini gözler önüne seriyor.