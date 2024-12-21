Viral Galeri Viral Tıkla Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten'le o ülkeye yerleşecekler...

Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten'le o ülkeye yerleşecekler...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evliliği tam gaz devam ediyor. Gayrimenkul zengini olduğu bilinene Seda Sayan'ın Türkiye'yi terk edeceği öğrenildi. Oturduğu villayı satışa çıkaran ünlü isim, eşiyle bakın nereye taşınıyor? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:00
Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten’le o ülkeye yerleşecekler...

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evlenen şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, gerek özel hayatı gerek yaptırdığı estetik operasynlarıyla gündemden düşmüyor.

Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten’le o ülkeye yerleşecekler...

Ünlü isim son olarak, bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Seda Sayan'ın Türkiye'yi terk edeceği öne sürüldü.

Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten’le o ülkeye yerleşecekler...

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sanatçı, bir kozmetik firması ile anlaştı ve bu yüzden eşiyle birlikte Dubai'ye yerleşmeye karar verdi.

Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten’le o ülkeye yerleşecekler...

Ülkeden ayrılacağı için oturduğu villayı da satmaya karar veren Sayan'ın, komşularına bir mektup yazdığı belirtildi.

Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten’le o ülkeye yerleşecekler...

Villası için 7 milyon dolar isteyen Sayan, komşularına yazdığı mektupta, "Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik" ifadelerini kullanmış.

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