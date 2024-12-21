Seda Sayan lüks villasını satıyor! Eşi Çağlar Ökten'le o ülkeye yerleşecekler...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evliliği tam gaz devam ediyor. Gayrimenkul zengini olduğu bilinene Seda Sayan'ın Türkiye'yi terk edeceği öğrenildi. Oturduğu villayı satışa çıkaran ünlü isim, eşiyle bakın nereye taşınıyor? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi