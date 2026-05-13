Sahte MİT’çiden 40 milyonluk vurgun! Kapalıçarşı esnafını soyan şebeke çökertildi

Kendilerini MİT görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak Kapalıçarşı esnafını haraca bağlayan Ömer Binici ve şebekesi, jandarmanın düzenlediği film gibi bir operasyonla çökertildi. Lüks araçlar, çakarlar ve sahte koruma konvoylarıyla "devlet adamı" imajı çizen şebekenin, bir kuyumcuyu 40 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

MİT görevlisi kılıfıyla Kapalıçarşı kuyumcularını haraca bağlayan Ömer Binici şebekesinin oyununa jandarma nokta koydu. Binici'nin mağdurlarından kuyumcu İlyas İç, iş ortağından ayrılmak için 15 kg altına anlaştı, ancak alamadı.

İç, devlet büyüğü olduğunu söylenen Ömer Binici ile iletişime geçti. Binici, çözüm için 6 kg altın ve 'Savcılara vereceğim' diyerek 120 bin dolar aldı.

Binici, daha sonra İç'ten film projesine bağış adı altında 4 milyon lira istedi. 3. kişiler aracılığı ile Binci'ye euro, dolar ve Türk Lirası cinsinden o dönem toplam 4 milyon lira verdi.

Binici'nin 3. kez arayarak para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan İç, "40 milyon lira zararım var" diyerek şikayetçi oldu. Binici ve ekibi bir restoranda para teslimatı sırasında yakalandı.