Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası 2026: Başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında sağlık personeli alımına ilişkin başvuru sürecini duyurdu. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. İşte başvuru tarihleri, şartlar ve istenen belgeler…
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi ve başvuru şartları açıklandı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılacak. Adaylar başvurularını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu sağlık personeli kadrolarına yapılacak atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atanacak adaylar ilan edilen takvim doğrultusunda başvuruda bulunabilecek.
Başvurular 16 Mart 2026 ile 25 Mart 2026 saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemi aracılığıyla yapılacak. Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini sisteme kaydedecek ve kesinleştirecek. Kesinleştirilen başvurularda daha sonra değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirme işlemi yapılmayan başvurular ise geçersiz sayılacak.
10 KADRO İÇİN TERCİH YAPILABİLECEK
Adaylar başvurularını https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme giriş yapan adaylar tercihlerini belirleyerek en fazla 10 kadro için tercih yapabilecek.
Tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen ve başvuru formunda genel kura seçeneğini işaretleyen adaylar, boş kalan kadrolar için yapılacak genel kuraya dahil edilecek. Başvuru formu fiziki olarak gönderilmeyecek ve tüm işlemler elektronik ortamda tamamlanacak.
PUANLI KURA SİSTEMİ UYGULANACAK
2023 yılında yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği kapsamında bazı kadrolarda puanlı kura sistemi uygulanacak. Buna göre; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmelerde adayların daha önce katıldığı kura dönemleri dikkate alınacak. Yerleşemediği her kura dönemi için adaylara 1 puan verilecek ve toplam kura puanı hesaplanarak yerleştirme yapılacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?
Başvuru değerlendirme sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde EKİP sistemi üzerinden açıklanacak. Başvurusu uygun görülmeyen adaylar ret gerekçelerine elektronik ortamda itiraz edebilecek. İtirazların incelenmesinin ardından sonuçlar yine sistem üzerinden ilan edilecek.