Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi ve başvuru şartları açıklandı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılacak. Adaylar başvurularını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu sağlık personeli kadrolarına yapılacak atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atanacak adaylar ilan edilen takvim doğrultusunda başvuruda bulunabilecek.

Başvurular 16 Mart 2026 ile 25 Mart 2026 saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemi aracılığıyla yapılacak. Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini sisteme kaydedecek ve kesinleştirecek. Kesinleştirilen başvurularda daha sonra değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirme işlemi yapılmayan başvurular ise geçersiz sayılacak.