CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası 2026: Başvurular ne zaman?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında sağlık personeli alımına ilişkin başvuru sürecini duyurdu. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. İşte başvuru tarihleri, şartlar ve istenen belgeler…

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi ve başvuru şartları açıklandı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılacak. Adaylar başvurularını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu sağlık personeli kadrolarına yapılacak atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atanacak adaylar ilan edilen takvim doğrultusunda başvuruda bulunabilecek.

Başvurular 16 Mart 2026 ile 25 Mart 2026 saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemi aracılığıyla yapılacak. Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini sisteme kaydedecek ve kesinleştirecek. Kesinleştirilen başvurularda daha sonra değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirme işlemi yapılmayan başvurular ise geçersiz sayılacak.

10 KADRO İÇİN TERCİH YAPILABİLECEK

Adaylar başvurularını https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme giriş yapan adaylar tercihlerini belirleyerek en fazla 10 kadro için tercih yapabilecek.

Tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen ve başvuru formunda genel kura seçeneğini işaretleyen adaylar, boş kalan kadrolar için yapılacak genel kuraya dahil edilecek. Başvuru formu fiziki olarak gönderilmeyecek ve tüm işlemler elektronik ortamda tamamlanacak.

PUANLI KURA SİSTEMİ UYGULANACAK

2023 yılında yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği kapsamında bazı kadrolarda puanlı kura sistemi uygulanacak. Buna göre; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmelerde adayların daha önce katıldığı kura dönemleri dikkate alınacak. Yerleşemediği her kura dönemi için adaylara 1 puan verilecek ve toplam kura puanı hesaplanarak yerleştirme yapılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Başvuru değerlendirme sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde EKİP sistemi üzerinden açıklanacak. Başvurusu uygun görülmeyen adaylar ret gerekçelerine elektronik ortamda itiraz edebilecek. İtirazların incelenmesinin ardından sonuçlar yine sistem üzerinden ilan edilecek.

İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kuranın yapılacağı yer ve saat bilgisi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşen adaylar atama işlemleri için gerekli belgeleri ilgili kurumlara teslim edecek.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELER?

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe
c) Sağlık Raporu
d) Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
e) Mal bildirim formu
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TAKVİMİ

AşamaTarih
Başvuruların alınması16 Mart - 25 Mart 2026
Başvuru sonuçlarının ilanı8 Nisan 2026
İtiraz başvuruları8 - 9 Nisan 2026
İtiraz sonuçlarının açıklanması14 Nisan 2026
Kura tarihi15 Nisan 2026
Atama belgelerinin teslimi30 Nisan 2026
Mobil uygulamalarımızı indirin