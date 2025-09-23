SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP BAŞVURULARI ne zaman? 18 bin personel alımı için kadro dağılımı belli oldu mu, KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar büyük bir merakla başvuru tarihlerini beklerken, kontenjan ve il bazlı dağılımları araştırıyor. KPSS 2025/4 kapsamında 15.342 sözleşmeli sağlık personeli atanmıştı. Şimdi ise ikinci etapta 18.000 yeni sağlık çalışanı ve idari personel istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…