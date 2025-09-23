SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP BAŞVURULARI ne zaman? 18 bin personel alımı için kadro dağılımı belli oldu mu, KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecan giderek artıyor. Ekim ayında yapılması planlanan 18 bin personel alımı süreci için gözler takvime çevrilmiş durumda. Adaylar, tercih kılavuzu ile başvuru tarihlerini büyük bir merakla bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 2. etap başvuruları ne zaman başlayacak ve KPSS 2025/5 tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:10