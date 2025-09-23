Viral Galeri Viral Tıkla SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP BAŞVURULARI ne zaman? 18 bin personel alımı için kadro dağılımı belli oldu mu, KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP BAŞVURULARI ne zaman? 18 bin personel alımı için kadro dağılımı belli oldu mu, KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecan giderek artıyor. Ekim ayında yapılması planlanan 18 bin personel alımı süreci için gözler takvime çevrilmiş durumda. Adaylar, tercih kılavuzu ile başvuru tarihlerini büyük bir merakla bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 2. etap başvuruları ne zaman başlayacak ve KPSS 2025/5 tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:10
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar büyük bir merakla başvuru tarihlerini beklerken, kontenjan ve il bazlı dağılımları araştırıyor. KPSS 2025/4 kapsamında 15.342 sözleşmeli sağlık personeli atanmıştı. Şimdi ise ikinci etapta 18.000 yeni sağlık çalışanı ve idari personel istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…

18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı ikinci etap personel alımı için gün sayıyor. 2025'in ilk aylarında gerçekleştirilen 18 bin atamanın ardından, ikinci etap için de hazırlıkların devam ettiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapılacak sağlık personeli atamalarına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız."

TERCİH KILAVUZU HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımları, KPSS puanları doğrultusunda yapılacak. ÖSYM tarafından hazırlanacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun ise Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte başvuru tarihleri de netleşecek.

KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

18 bin personel için yapılacak atamalarda kadro dağılımı ve il bazlı kontenjanlar henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM'ye bildirecek. Kılavuz yayımlandığında adaylar kadro detaylarına ulaşabilecek.

