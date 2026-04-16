Sabri Sarıoğlu ve Lara Aslan'ın 4 yıllık yasak aşkı belgelendi!

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile uzun süreli gizli bir birliktelik yaşadığını savunan Lara Aslan'ın açıklamaları, yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla boyut değiştirdi. Psikolojik şiddet ve zorla kürtaj gibi ağır suçlamaların odağındaki ikilinin yan yana fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Lara Aslan, 20 yaşında başladığını belirttiği ve yaklaşık 4,5 yıl süren gizli ilişkisinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Aslan, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşandığını öne sürdüğü ilişkinin zaman içinde duygusal manipülasyon, maddi yük ve psikolojik baskı iddialarıyla şekillendiğini ifade etti. Aslan'ın anlatımına göre ilişki, en başından itibaren belirsizlik içinde ilerledi. İlk 1,5 yıl boyunca herhangi bir evlilik ya da gelecek vaadi olmadığını belirten Aslan, ayrılık kararının ardından yaklaşık 9 ay boyunca ısrarlı şekilde iletişim kurulduğunu ve geri dönmesi için baskı gördüğünü söyledi. Bu süreçte kendisine "hayatında yalnızca o ve çocuklarının olduğu" yönünde sözler verildiğini ileri sürdü.

EVLİLİK DEVAM ETTİ
İddialara göre bu geri dönüş, kısa sürede tekrar eden bir döngüye dönüştü. Sabri Sarıoğlu'nun "çocuklarının okul süreci tamamlandıktan sonra boşanacağı" yönünde vaatlerde bulunduğu, ancak bu sürecin hiçbir aşamada gerçekleşmediği ve evliliğin devam ettiği öne sürüldü. İlişkinin ilerleyen dönemlerinde maddi yükün büyük bölümünün Lara Aslan tarafından karşılandığı iddia edildi. Seyahatler, restoran harcamaları, otel konaklamaları ve kişisel giderlerin kendisi tarafından ödendiğini belirten Aslan, kısa görüşmeler için şehir dışına yaptığı yolculukların dahi tüm masraflarını üstlendiğini ifade etti.

ÇOCUKLARI 'ABLA' DİYORDU
Görüşmelerin çoğunlukla Sarıoğlu'nun eşinin şehir dışında olduğu dönemlere denk getirildiği, çocukların ise genç kadına "abla" diye hitap ettiği öne sürülürken, ilişkinin gizliliğinin korunması için çeşitli gerekçeler üretildiği iddia edildi. Lara Aslan, hamile kaldıktan sonra bebeğini dünyaya getirmek istediğini ancak hem Sabri Sarıoğlu'nun hem de çevresindekilerin baskısı sonucu kürtaja zorlandığını öne sürdü. Aslan yaşadıklarını "Gençliğimi, yıllarımı ve bir bebeğimi kaybettim" sözleriyle özetledi.

YASAK AŞK BELGELENDİ!

Sabah'ın haberine göre Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı bulurken, Sarıoğlu ve Aslan'ın yan yana görüldüğü fotoğrafların ortaya çıkması, gizli tutulan ilişkinin boyutunu gözler önüne serdi.

NELER OLMUŞTU?

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, yasak aşk iddiasıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile evliliği devam eden Sarıoğlu'nun, Lara Aslan isimli bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu süreçte ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. Mesajları ifşa eden Aslan; şiddet, hastalık ve borç iddialarıyla adeta ateş püskürdü.

"BANA 30 BİN DOLAR BORCU VAR"

Sabri Sarıoğlu ile 4 yıl süren bir ilişkisi olduğunu ve bu süreçte hamile kaldığını belirten Lara Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sarstı. Aslan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz."

"EN BÜYÜK SUÇLU ERKEKTİR"

İlişki süresince hem kendisinin hem de Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun mağdur edildiğini savunan Aslan, ünlü futbolcuya "tedavi ol" çağrısında bulunarak, "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol" ifadelerini kullandı.

"EŞİMDEN BOŞANACAĞIM DİYEREK KANDIRDI"

Lara Aslan, ilişkinin başlangıcına ve vaatlere dair de çarpıcı detaylar verdi. Konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Aslan, sözlerini şöyle noktaladı: "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki 'eşimden boşanacağım, bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var.' İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan."

Lara Arslan daha sonrasında bir fotoğraf paylaşarak, "Evet bu hale getirip hala tehdit edebilecek bir insandan bahsediyoruz" notuyla şiddet gördüğünü iddia etti.

