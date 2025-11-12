Viral Galeri Viral Tıkla Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı

Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini yayınladı. İzmir'deki Örke Kasap isimli dükkanda sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi. Öte yandan Tekirdağ, Aydın ve Bursa gibi illerde üretilen çok sayıda zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Afyon bölgesindeki çok sayıda sucukta kanatlı eti tespit bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 12:59
Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler sonucu İzmir'deki Örke Kasap isimli iş yerinde satılan sucukta tek tırnaklı et tespit edildi. Ayrıca Afyon bölgesinde yapılan kontrollerde birçok sucukta kanatlı eti tespit edildi.

Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı

Bakanlık açıklamasına göre, Tekirdağ, Aydın ve Bursa illerinde üretilen çok sayıda zeytinyağına ise tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.

Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı

İşte o liste...

Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı
Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı
SON DAKİKA