Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler sonucu İzmir'deki Örke Kasap isimli iş yerinde satılan sucukta tek tırnaklı et tespit edildi. Ayrıca Afyon bölgesinde yapılan kontrollerde birçok sucukta kanatlı eti tespit edildi.