Popüler gıda ürünlerinde skandal! Hepimizin evinde var! Yeni liste yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini yayınladı. İzmir'deki Örke Kasap isimli dükkanda sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi. Öte yandan Tekirdağ, Aydın ve Bursa gibi illerde üretilen çok sayıda zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Afyon bölgesindeki çok sayıda sucukta kanatlı eti tespit bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 12:59