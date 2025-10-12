Viral Galeri Viral Tıkla Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

2025 sonbaharıyla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşerken, gözler yine o meşhur 'pastırma sıcaklarına' çevrildi. Halk arasında 'sonbaharın ortasında aniden gelen güneşli, ılık günler' olarak bilinen bu kısa dönem, genellikle ekim sonu ile kasım başı arasında yaşanıyor. Ancak uzmanlara göre küresel iklim değişikliği, pastırma yazının da düzenini bozdu. Artık bu sıcak günler her yıl farklı tarihlerde ve farklı bölgelerde etkisini gösteriyor. Peki 2025'te pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Kasım ayında yeniden ısınacak mı? İşte 2025 pastırma yazı beklentilerine dair detaylar...

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte gözler yeniden pastırma yazına çevrildi. Sonbaharın sonunda birkaç günlüğüne yüzünü gösteren o ılık, güneşli günler bu yıl da bekleniyor. Ancak iklim değişikliği nedeniyle mevsim geçişleri artık öngörülemez hale geldi. Peki bu yıl pastırma sıcakları yaşanacak mı, yoksa kasım ayı soğukla mı geçecek?

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, yılın sonbahar döneminde birkaç günlüğüne yeniden yaşanan kısa süreli sıcak hava dalgasını ifade eder. Bu dönem, kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin yerini yüksek basınç sistemine bırakmasıyla ortaya çıkar. Havanın dikey hareketi azaldığı için duman, pus ve toz tabakası alçaklarda birikir; gökyüzü açık ama görüş mesafesi düşük olur.

Bu döneme "pastırma yazı" denmesinin nedeni ise oldukça ilginçtir. Geleneksel olarak, bu günlerde hava gündüzleri sıcak, geceleri serin olur. Etin çemenle kaplandığı, ardından açık havada kurutulduğu bu dönemde sıcaklık farkı sayesinde etin gözenekleri açılıp kapanır, çemen ete iyice işler. Yani adını doğrudan "pastırma" yapımından alır.

DÜNYADA FARKLI İSİMLERLE BİLİNİYOR

Her coğrafya bu geçici sıcaklık dönemine kendi adını vermiştir. Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika'da ise "Yerli yazı" (Indian summer) olarak anılır. Ortak özellik ise mevsimin kısa süreliğine yazı andıran sıcaklıklarla geri dönmesidir.

BU YIL PASTIRMA YAZI NE ZAMAN OLACAK?

Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında birkaç günlüğüne yaşanır. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle bu dönem hem süresini hem zamanını kaybetmeye başladı. Bazı yıllar hiç görülmezken, bazı yıllar birden fazla kez meydana geldi.

Bu yıl da kasım ayının ilk günlerinde beklenen o yumuşak hava koşulları henüz hissedilmedi. Uzmanlar, kasım ortasına doğru Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde birkaç günlük sıcak hava dalgası yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak bu süre kısa olacak; ardından kış soğukları yeniden etkisini gösterecek.

