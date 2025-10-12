Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

BU YIL PASTIRMA YAZI NE ZAMAN OLACAK?

Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında birkaç günlüğüne yaşanır. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle bu dönem hem süresini hem zamanını kaybetmeye başladı. Bazı yıllar hiç görülmezken, bazı yıllar birden fazla kez meydana geldi.

Bu yıl da kasım ayının ilk günlerinde beklenen o yumuşak hava koşulları henüz hissedilmedi. Uzmanlar, kasım ortasına doğru Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde birkaç günlük sıcak hava dalgası yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak bu süre kısa olacak; ardından kış soğukları yeniden etkisini gösterecek.