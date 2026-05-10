Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti
Park halindeki otomobiline binmek isteyen vatandaş gördüğü manzara ile hem şaşkına döndü hem de korktu. İhbar ile olay yerine ekipler harekete geçti. Araçta ortaya çıkan yılan görenleri hayrete düşürdü.
Amasya'da bir otomobilin içinde fark edilen beklenmedik misafir paniğe yol açtı. Şeyhcui Mahallesi'nde yaşanan olayda vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin araç içerisinde yaptığı çalışma sonrası ortaya çıkan görüntü dikkat çekti çünkü bir yılan otomobile girmişti.
İtfaiye ekipleri, otomobilin ön koltuğunun altında bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kontrollü şekilde yakaladı.