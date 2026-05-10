CANLI YAYIN

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Park halindeki otomobiline binmek isteyen vatandaş gördüğü manzara ile hem şaşkına döndü hem de korktu. İhbar ile olay yerine ekipler harekete geçti. Araçta ortaya çıkan yılan görenleri hayrete düşürdü.

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 1

Amasya'da park halindeki otomobilde yaşanan olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler harekete geçti.

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 2

Amasya'da bir otomobilin içinde fark edilen beklenmedik misafir paniğe yol açtı. Şeyhcui Mahallesi'nde yaşanan olayda vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 3

Olay yerine gelen ekiplerin araç içerisinde yaptığı çalışma sonrası ortaya çıkan görüntü dikkat çekti çünkü bir yılan otomobile girmişti.

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 4
Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 5

İtfaiye ekipleri, otomobilin ön koltuğunun altında bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kontrollü şekilde yakaladı.

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 6

Vatandaşların tedirgin olduğu olayda yakalanan yılan yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede doğaya bıraktı. Olayın ardından çevrede kısa süreli şaşkınlık yaşandı.

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 7

İşte Amasya'da otomobilin içine giren 1,5 metrelik o yılan...

Otomobildeki gizli misafir panik yarattı! Ekipler harekete geçti 8

İşte Amasya'da otomobilin içine giren 1,5 metrelik o yılan...

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin